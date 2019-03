Giovedì 21 Marzo 2019, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2019 16:24

«Un ruolo sociale per l'Università? Valori, comunicazione e Terza Missione», questo il tema della manifestazione che si svolge a Napoli giovedì 21, dalle 9, e venerdì 22 marzo, dalle 9.30, nella chiesa dei Santi Marcellino e Festo, largo San Marcellino, in collaborazione con Aicun, Associazione Italiana Comunicatori di Università. A vent'anni dall'avvio del Processo di Bologna, che nel suo sviluppo ha profondamente mutato il quadro di riferimento dell'Università e indicato per la stessa un ruolo di crescente rilevanza e responsabilità, si pone provocatoriamente l'interrogativo: «L'Università ha un ruolo sociale?». L'obiettivo è di approfondire il livello e le problematiche dell'auspicato riposizionamento dell'Università, che viene posta al centro dello sviluppo non solo scientifico e culturale, ma anche economico e sociale del nostro Paese: in sostanza, di come essa abbia risposto alla chiamata di contribuire, avvalendosi incisivamente anche della comunicazione, al soddisfacimento dei bisogni della società.Alle 16.30 di giovedì 21 marzo si terrà l'Assemblea annuale dei Soci Aicun. In questa occasione si svolgeranno anche le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Associazione per il triennio 2019-2021. La giornata è aperta dai saluti di Arturo De Vivo, Prorettore Università degli studi di Napoli Federico II, Andrea Paolo Ciani, Presidente Aicun e Ottavio Lucarelli, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania.A partire dal tema «Il motore della società: il ruolo oggi dell'Università nel corso della mattinata Arturo De Vivo, Prorettore Università degli studi di Napoli Federico II e Giorgio Donna, autore del libro «L'università che crea valore pubblico. Modelli di strategia, governance, organizzazione e finanza per gli atenei italiani», hanno discusso con Remo Lucchi, Presidente Advisory Board di Eumetra Mr, Massimo Osanna, Università Federico II, (già) Soprintendente Parco Archeologico di Pompei, Antonio Parlati, Unione Industriali Napoli, responsabile sezione Cultura e Massimo Bernardini, giornalista e conduttore di «TV Talk». Modera Paolo Pomati, Responsabile Comunicazione Università del Piemonte Orientale.La mattinata di giovedì 21 è inserita nella formazione obbligatoria dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, i soci Aicun interessati possono iscriversi attraverso la piattaforma Sigef. La partecipazione all'intero Forum dà inoltre diritto a 5 crediti per la qualificazione di «comunicatore pubblico». Sul sito web dell'Aicun www.aicun.it sono disponibili il Programma e il modulo di iscrizione al Forum, nonché la Scheda di iscrizione ad Aicun per il 2019.