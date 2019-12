Un sabato in Floridiana: conversazioni e disegno tra le ceramiche

Un sabato mattina lontano dalla folla e dagli “obblighi” natalizi può essere un sollievo insperato. Ebbene, non è utopia: l’opportunità la offre infatti il Museo duca di Martina in Villa Floridiana (via Cimarosa 77, informazioni alla pagina Fb o ai numeri 081/2294700, 081/5788418), dove proseguono regolarmente gli incontri e i corsi che da tempo ormai rientrano nelle attività della struttura.



Nello specifico, questo fine settimana vedrà un nuovo appuntamento con le “Conversazioni in Floridiana, tra arte, letteratura, teatro e musica” – progetto ideato e curato dalla dirigente Miur Mariateresa Sarpi e dal direttore del Museo Luisa Ambrosio, in collaborazione con il CIDI. Il biennio in corso è dedicato a “Natura e arti”, l’incontro di sabato (il giorno 14, alle 11, nel salone delle feste) agli “Ibridi: creature letterarie fantastiche” e è tenuto da Giuditta Grosso (docente di letteratura italiana del liceo classico Vittorio Emanuele II).



Con un occhio sempre rivolto al contesto del museo e alle sue collezioni, la conversazione illustrerà nello specifico come “nel tempo del mito uomini e animali potevano comunicare; poi l’uomo si è posto su un piano superiore, eppure ha continuato a sentire l’animale come un altro sé. Questa separazione è stata spesso superata attraverso la metamorfosi, che rappresenta la più grande disobbedienza a un ordine imposto dall’uomo stesso, ma anche la possibilità di tornare a un rapporto più vero con l’altro e, attraverso l’altro, con se stesso”.

L’ibrido ha peraltro sollecitato anche tanta letteratura novecentesca, che ne ha indagato non solo il rapporto uomo-animale, ma anche quello uomo-macchina.

L'appuntamento successivo sarà l’11 gennaio con “Uccelli, uccellacci e uccellini”, con Luigi Barletta (docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli).





Ma sabato c’è anche una seconda opportunità di svago alternativo allo shopping natalizio: quella di partecipare a una lezione di disegno dal vero (dalle 10 alle 13; per maggiori informazioni, anche sul materiale di cui dotarsi, e le necessarie prenotazioni: i numeri 081/18579739 e 380/1416960, e la mail associazioneincantarti@gmail.com).

Secondo appuntamento di un ciclo (organizzato dal Polo museale della Campania, diretto da Anna Imponente, e dal Museo Duca di Martina con il direttore Luisa Ambrosio, in collaborazione con l’associazione InCantArti - Centro musica e arte di Napoli) che andrà avanti mensilmente sino a maggio del prossimo anno.



I partecipanti – guidati dalla professoressa Maria Pia Daidone – saranno impegnati nella realizzazione di disegni ispirati ai pezzi delle raccolte del museo, scelti di volta in volta tra le diverse manifatture. Stavolta, tocca alla collezione di porcellane della Manifattura Ginori di Doccia.

Al termine del ciclo, tutti gli elaborati saranno esposti.