«Una Birra Con» Anna Trieste: la rivoluzione dei social a Villa Falanga

Nuovi Linguaggi e Nuovi media: il Talk Show di community Citizens fa tappa a Villa Falanga a San Giorgio a Cremano. Appuntamento venerdì 31 luglio 2020, dalle ore 21:00, per “Una Birra Con”, terzo ed ultimo appuntamento della rassegna di incontri di networking organizzata dalla community Citizens. Al centro del dibattito i nuovi modi di comunicare, l'avvento dei social, l'evoluzione di carta stampata e televisione, la rivoluzione della società a colpi di immagini, meme e tweet. Ospiti Anna Trieste, giornalista sportiva del Mattino; Virginio Avellino, autore e founder di Fotografie Segnanti e Videografie Segnanti; Vincenzo Noletto, fotogiornalista e founder di Humans of Naples; Andrea Macera, fondatore e gestore della pagina Telecapri & Co - Operazione Nostalgia. Il cantautore partenopeo Annibale intratterrà il pubblico con un live show inedito in versione unplugged. © RIPRODUZIONE RISERVATA