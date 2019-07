«Una tradizione di famiglia» all'Ischia Film Festival

Lunedì 8 Luglio 2019, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2019 13:23

Il corto “Una tradizione di famiglia” è stato presentato, nella suggestiva Cattedrale dell’Assunta, in occasione di Ischia Film Festival, il concorso cinematografico ideato da Michelangelo Messina e co-diretto dal 2017 con Boris Sollazzo. Il corto è di Mini Filmlab, il progetto di Mini​ sviluppato in partnership con OffiCine, dedicato a giovani filmmaker con la Supervisione Artistica dell’illustre regista italiano Silvio Soldini.Una tradizione di famiglia è il cortometraggio che racconta nei toni freschi e attuali quel mondo di emozioni e valori che costituisce l'essenza stessa di Mini. Il film è ispirato a “60 years of now”, il sessantesimo anniversario dal lancio della piccola auto britannica, divenuta nel tempo un’icona tradizionalmente contemporanea.Nel corto, diretto da Giuseppe Cardaci, due sorelle, dopo la scomparsa prematura della madre, litigano in occasione del sessantesimo compleanno del padre, non sapendo se proseguire o abolire la tradizione di famiglia. Finiranno per aggiornarla in un modo buffo e irrituale.​ Nel cast una giovane promessa del cinema italiano, Matilde Gioli, insieme a lei Ivano Marescotti ed Erica Del Bianco.​Nella foto Boris Sollazzo e Valerio Mastandrea