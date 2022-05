Università Federico II e Città della Scienza prentano “Imprese al caffè” con il porfessor Mario Raffa

Domani, mercoledì 18 maggio, ore 15.00, a Campania NewSteel, in collaborazione con fondazione Idis - Città della Scienza e con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell'impossibile sfida di ridurre il debito di riconoscenza nei confronti del professor Mario Raffa, già ordinario di ingegneria economico-gestionale dell'ateneo Federico II, innovatore e sostenitore di giovani talenti scomparso lo scorso marzo, gli sarà dedicato lo spazio fisico dell’incubatore destinato alle attività formative, luogo di sinergia e contaminazione dei saperi.

APPROFONDIMENTI LA CONFERENZA Techagriculture, Italia e Israele a Napoli per l'innovazione... L'INCONTRO Università Federico II, per la giornata contro l'omofobia... LA POLITICA Recovery plan, la sfida dei governatori del Sud. Ma De Luca snobba il...

Si terrà per l'occasione un momento di confronto tra attori dell’ecosistema impegnati a costruire realtà collaborative che raccolgano la lezione del professore e amico Mario Raffa. I “padroni di casa” Massimo Cavaliere - direttore generale di Città della Scienza e Giorgio Ventre - presidente di Campania NewSteel accoglieranno l’assessora regionale Valeria Fascione, il delegato del rettore alla terza missione Antonio Pescapè, il coordinatore della startcup Campania Pierluigi Rippa, i referenti degli acceleratori “partecipati” TerraNext (Marco Noseda per Cariplo Factory) e Isabella (Fabrizio Monticelli per Imat) e poi tante startup, tutti moderati, dal giornalista Nando Santonastaso, partner del professor Raffa per tanti eventi di successo,