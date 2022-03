Università Federico II, seconda edizione del master «Riscape» sui paesaggi a rischio

Dopo il successo della prima edizione del master RISCAPE "Paesaggi a rischio, il progetto di paesaggio nei territori vulnerabili", venerdì 11 marzo presso l’Aula Magna del Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II, si terrà la giornata di presentazione dei risultati della prima edizione e degli obiettivi della seconda edizione, con dibattiti e approfondimenti sulle specificità e i temi del master.

Il Master Riscape nasce dalla necessità, sempre più evidente nel panorama globale, di formare figure professionali con alta qualificazione e specializzazione nel campo della progettazione in contesti caratterizzati da complesse questioni ambientali.

L’obiettivo è di trasferire competenze utili a formare professionisti esperti in grado di affrontare il tema del progetto architettonico e paesaggistico in contesti vulnerabili al rischio naturale e antropico, conciliando, in chiave innovativa e multidisciplinare, i cicli della natura e i cicli dell’uomo.

Le attività formative post laurea del Master sono soggette a un costante aggiornamento grazie alla proficua collaborazione con enti e importanti istituzioni che agiscono quotidianamente sul territorio nazionale come l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, il MIC-Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, il Parco Nazionale del Vesuvio ed il Centro Studi PLINIVS dal 2006 Centro Nazionale di Competenza sul Rischio Vulcanico per la Protezione Civile Italiana.

Queste partnership, hanno reso possibile l’ampliamento dei contributi premiali fino a un numero di 6 borse di studio per i partecipanti maggiormente meritevoli e sostengono il progetto RISCAPE attingendo a risorse proprie per sovvenzionare le attività. Gli enti partecipano attivamente e con costanza al dibattito sul progetto per i paesaggi a rischio apportando un contributo fondamentale in relazione all'immissione nel mondo del lavoro delle figure professionali formate dal Master. L’unicità di questo percorso innovativo di specializzazione si misura con la possibilità di costruire una integrazione tra progetto, paesaggio, sicurezza, salute e benessere, in relazione ad un contesto formativo italiano, ma anche internazionale grazie al contributo di figure di chiara fama come Jordi Bellmunt della Escuela Técnica Superior de Arquitectura di Barcellona e Henri Bava del Karlsruher Institure für Technologie.

“Supportato da partners autorevoli – spiega Pasquale Miano, vicedirettore del Dipartimento di Architettura della Federico II e coordinatore scientifico del master – il Master RISCAPE è il luogo privilegiato per la formazione di figure specialistiche nell'ambito del progetto di architettura e paesaggio in rapporto a urgenti questioni dell'agenda urbana contemporanea come la sicurezza e il benessere delle persone che abitano in contesti a rischio. Mi riferisco a tutti quei paesaggi dai caratteri fragili e vulnerabili che delineano tanto la bellezza e l’unicità quanto la complessità di gran parte del territorio italiano. Sulla base di un percorso didattico di natura sperimentale, improntato sull’esperienza laboratoriale e sui tirocini, anche quest’anno, saranno formate figure professionali innovative in grado di sviluppare una competenza strategica che riconduca la frammentazione delle azioni specialistiche di mitigazione e prevenzione dei rischi nell'alveo di una concezione completa e sintetica, coerente ed equilibrata rispetto ad un paesaggio in evoluzione, inteso soprattutto come luogo accogliente e sano in cui vivere in sicurezza”.

*La giornata di presentazione dei risultati della I edizione e degli obiettivi della II edizione del Master RISCAPE sarà trasmessa anche su Microsoft Teams al link https://bit.ly/3pnyK0Q.

Per approfondimenti:

https://masterdiarc.it/riscape/master/

http://www.unina.it/-/22421568-ma_arch_paesaggi-a-rischio