Università online, ciclo di incontri webinar di Federica Web Learning e Fondazione Crui

L’emergenza Covid ha costretto le Università di gran parte del mondo a trasferire online le attività didattiche, dando vita al più grande esperimento di digitalizzazione mai realizzato. È una sfida destinata a influenzare profondamente lo scenario accademico del futuro, facendo dell’e-learning una componente permanente della didattica universitaria. E ponendo i singoli docenti e la governance dei diversi atenei di fronte a un bivio. Se «reinventare la ruota» della distance education sperimentando, con formule fai-da-te, soluzioni più o meno efficaci (e, spesso, molto costose). O approfittare, da late comer, dei progressi di sistema e di scala che, negli ultimi anni, hanno rivoluzionato la didattica universitaria online.Il cambiamento più rilevante di questi anni ha riguardato, infatti, la proliferazione, sulla scena mondiale, di corsi e programmi online di alta qualità multimediale a costi estremamente contenuti. Grazie a tre fattori: la standardizzazione dei formati, la specializzazione dei centri di produzione e la distribuzione su vastissima scala. È questa la chiave del successo straordinario dei MOOC, i Massive Open Online Courses, che contano (dati pre-Covid) su oltre 120 milioni di learners, per un’offerta di 15mila corsi da parte dei maggiori atenei internazionali.Giovedì 28 maggio alle 18 avrà inizio il ciclo di quattro seminari organizzato dal Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell’Università di Napoli Federico II con la Fondazione CRUI e la partecipazione ai webinar è gratuita e sta riscuotendo un enorme successo.Sono infatti già 900 gli iscritti. Ogni webinar ha una durata di un’ora e prevede la possibilità di porre delle domande ai relatori, che dedicheranno l'ultima parte alle risposte. Quattro gli appuntamenti, quindi, dove si presenteranno le caratteristiche essenziali dell’ecosistema MOOC e le possibilità di produrre, in tempi rapidi, corsi online in questo formato:Il primo appuntamento è previsto giovedì (ore 18) su «L’ecosistema digitale e la politica dell’e-learning»; il successivo «Risorse educative aperte» è previsto giovedì 4 giugno (ore 18), mentre mercoledì 10 giugno (ore 18) il tema è «Manifatture digitali: come funzionano», per chiudere mercoledì 17 giugno (ore 18) con «Expanding education: Terza Missione e Lifelonglearning».Il ciclo di webinar è promosso da Federica Web Learning – il Centro per Multimedia Distance Learning dell’Università di Napoli Federico II – insieme alla Fondazione CRUI e coinvolge il team di Federica – tra le top ten nella classifica mondiale dei produttori universitari di MOOC – e un centro d'eccellenza nella progettazione e sviluppo MOOC, il Metiddel Politecnico di Milano.Per ogni informazione e per accedere gratuitamente: www.federica.eu/elearning-webinar-crui-federica/