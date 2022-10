«Un Mondo Nuovo», la presentazione del romanzo di Gennaro Matacena all'Instituto Cervantes di Napoli

L’Instituto Cervantes di Napoli in collaborazione con Colonnese Editore presenta martedì 18 ottobre alle ore 18, «Un Mondo Nuovo», il romanzo storico dell’architetto, armatore e scrittore Gennaro Matacena. L’autore animerà una stimolante tavola rotonda dialogando con l’antropologa Mariella Pandolfi, docente dell’Università di Montreal, la giornalista e saggista Titti Marrone e Carlos Maldonado Valcárcel, Console generale di Spagna a Napoli. E’ possibile seguire gratuitamente l’incontro sia in presenza - presso la sede dell’Instituto Cervantes di Napoli.

Il romanzo «Un Mondo Nuovo» è ambientato all’inizio del Cinquecento, a seguito del matrimonio tra Isabella di Castiglia e Ferdinando di Aragona, nel periodo di svolta che porterà l’unificazione territoriale della Spagna e vedrà instaurarsi a Napoli una monarchia spagnola che durerà due secoli. A Napoli c'è Gonzalo Fernández de Córdoba, il Gran Capitán, il primo Viceré, che alla guida di un esercito eccezionale riconquista il Regno di Napoli per il suo re, Ferdinando il Cattolico. Tuttavia, proprio a causa delle sue brillanti vittorie, il Gran Capitán suscita il sospetto di voler diventare re di Napoli ed è qui che entra in gioco il protagonista assoluto del romanzo, il nobile Andreu, inviato a Napoli da Barcellona proprio dal re Ferdinando per spiare il Gran Capitán e scoprire le sue vere intenzioni.

Le vicende di Andreu portano il lettore a percorrere un momento storico di profonda trasformazione che vede Napoli acquisire un ruolo sempre più centrale nell’ambito dell’impero spagnolo. Ma il fil rouge che percorre il romanzo è la preoccupazione costante che pervade Andreu per Didac, suo unico figlio, che intraprende l’avventura oltreoceano, nel Nuovo Mondo. Con Andreu, il lettore assiste alle tappe vitali di un uomo raffinato e colto che riesce a navigare nelle sempre imprevedibili acque del potere e alle vicende cruciali che, dal 1504 al 1528, cambieranno per sempre le sorti del mondo.