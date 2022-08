Il Pavimento della cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre, uno straordinario esempio di genialità artistica è al centro di un evento culturale che si terrà ad Anacapri venerdì 26 agosto presso la mediateca Mario Cacace. Un pubblico colto ed attento affollerà gli spazi per la presentazione dello studio sul pavimento maiolicato che si trova nell’antico complesso conventuale anacaprese dedicato a San Michele, proprio nel cuore del centro storico di Anacapri. L’attenta ricerca è raccolta in un fascicolo a cui è stato dato il nome “Il Pavimento del Paradiso” che oggi rappresenta una delle opere più visitate. Un vero e proprio attrattore artistico e culturale che attirano ad Anacapri centinaia e centinaia di persone desiderose di ammirare un’opera così rara e singolare.

Le pagine del fascicolo che saranno presentate venerdì si concentrano in particolare sia sugli arredi che sul pavimento che raffigura la cacciata dall’Eden, che è stata realizzata nel 1761 dai due artisti napoletani Leonardo ed Ignazio Chiaiese maestri nell’arte della ceramica. L’opera d’arte che resiste nei secoli si trova al centro della navata a forma ottagonale e racchiude in quello spazio le immagini di un racconto unitario in una composizione idealmente divisa in tre zone. La narrazione della storia di questa rara e straordinaria opera sarà oggetto di una prima serata che si terrà ad Anacapri e la presentazione del primo fascicolo sarà affidata alla Prof.ssa Manuela Schiano Assessore alla Cultura ad Anacapri, alla Prof.ssa Vittoria Fiorelli docente di Storia Moderna all’Università Suor Orsola Benincasa e al Prof. Gian Giotto Borrelli docente di Storia delle tecniche artistiche all’Università Suor Orsola Benincasa che ha curato la ricerca ed il testo. Una vera e propria chicca letterale ed artistica che va ad arricchire la bibliografia dell’isola di Capri.