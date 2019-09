Sabato 21 Settembre 2019, 17:41

I personaggi e le storie dell'Uovo di Virgilio rivivranno domani mattina al Pan, museo d'arte contemporanea, in via dei Mille, nell'ambito della rassegna Napoli Expò Art Polis. Vittorio Del Tufo e Sergio Siano, gli autori della popolare pagina domenicale del Mattino, parleranno dei segreti e del dietro le quinte dell'Uovo di Virgilio, dal quale sarà tratto anche un libro prossimamente in uscita. Durante l'incontro saranno proiettate immagini (anche inedite) di questo lungo viaggio nel mito e nelle leggende di Napoli, nel suo cuore «magico» che ancora batte in tante zone della città. L'appuntamento è alle 11,30.