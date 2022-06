NapoliCittàLibro off, Farinaccio a “Il tempo del vino e delle rose”

Continuano gli appuntamenti di giugno di Napoli Città Libro Off, kermesse permanente, ideata e organizzata dall’associazione Liber@Arte, che punta i riflettori sul mondo dei libri e dell’editoria tutto l’anno e che gode del patrocinio della Camera di Commercio di Napoli.

Domenica 26 giugno alle 19:00 a Il tempo del vino e delle rose Valentina Farinaccio presenta Non è al momento raggiungibile (Mondadori).

Questo romanzo esplora uno spazio nuovo in cui tutti siamo in qualche modo implicati, quello virtuale, che ha cambiato definitivamente il nostro modo di parlare, di guardarci e di guardare gli altri. Senza dimenticarsi del corpo e del suo richiamo, talvolta crudele, alla realtà fisica del mondo, Valentina Farinaccio racconta la storia più contemporanea possibile, e lo fa nel modo più contemporaneo possibile, attraverso la ricerca di sé di una giovane donna con gli occhi bassi sullo schermo e una mano sempre occupata dal telefono. Bastano poche righe per essere catturati dalla voce di Vittoria, così trascinante, nitida, dolente, e così famelica di vita, nella speranza che quella vera possa essere all'altezza di quella immaginaria.

Con l’autrice dialogheranno Marina Finaldi e Alessandro Campaiola.

L’evento è realizzato da Mondadori e Mar dei Sargassi in collaborazione con Il Tempo del vino e delle rose e NapoliCittàLibro.

