Valeria Parrella a Napoli, con «Piccoli miracoli e altri tradimenti»

A Napoli presso l'Associazione Culturale Port'Alba giovedì 18 aprile alle 18 Valeria Parrella presenta il libro «Piccoli miracoli e altri tradimenti», Feltrinelli Editore.

In questo libro di racconti, scritto da una lettrice di racconti, poi, ci sono altri piccoli miracoli, storie inventate e raccolte all’incrocio tra l’umano e il divino, in quel punto della strada, cioè, in cui le storie quotidiane appaiono eroiche, quelle eroiche sono naturali e il destino non è altro che una delle possibili variazioni del caso.

Lì, a guardare bene, c’è un pantheon in attesa di essere colto: nelle città, nei bar, sulla spiaggia, tra le lenzuola e durante una partita di tennis.

A svelare l’intersezione basta un tradimento, subìto o inferto, da sé e dall’altro; tradisce chi non riesce o non vuole aderire alle circostanze.

Qui nessuno sta dove dovrebbe stare.

La misura del racconto è un piccolo miracolo, un luogo della letteratura dove piccolo non diminuisce la quantità del miracolo ma la rende esatta.

Tradimenti che sono essi stessi miracoli, occasioni per fermarci un momento e cogliere l’opportunità di sfuggire a noi stessi oppure di esserlo più che mai, perché nessun modello narrativo come il racconto è in grado di regalarci illuminazioni, e nessuno ci riesce come Valeria Parrella.

Che torna qui al genere che l’ha vista esordire, con cui ha vinto il Premio Campiello opera prima, e di cui è amatissima maestra.

«Stavo pensando qualcosa tipo il parquet fa più lanugine del pavimento di mattonelle e invece dissi: Ti amo».