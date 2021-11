Valorizzazione dei giovani talenti: siglato il protocollo d'intesa per le nuove generazioni

Il Museo archeologico di Napoli, l’Altra Napoli onlus e l'università “Federico II”, dipartimento di Giurisprudenza, firmano un patto per favorire la crescita e lo sviluppo dei giovani del centro antico della città. Nell’ambito delle rispettive mission i tre enti, si pongono l’obiettivo di uno sviluppo armonico del territorio con la creazione di partenariati all’interno di attività che possano favorire politiche educative rivolte ai giovanissimi e ai giovani. La conoscenza dell’arte, della cultura e della storia devono avere motivi di crescita e di appropriazione del sapere favorendo lo sviluppo di una coscienza civile e della legalità volta a combattere il sottosviluppo e il malaffare.

Tra le iniziative inserite nel protocollo la creazione di produzione di eventi culturali diffusi che possano consentire lo sviluppo di occasioni di lavoro per i giovani del territorio attraverso la promozione turistica con azioni mirate e condivise e l’individuazione di beni da rigenerare attraverso progetti che ne consentano il recupero, l’utilizzo sociale, e la possibile destinazione economica da destinare a gruppi di giovani del territorio. In ciò privilegiando quindi i profili di socialità, comunità e auto sostenibilità nel tempo. Un protocollo dall'alto valore non solo simbolico, siglato per favorire l'infrastrutturazione sociale del territorio e promuovere la crescita delle nuove generazioni nei quartieri più complessi della città di Napoli.