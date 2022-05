Appuntamento con i Varcautori: Beppe Signori presenta l'autobiografia "Fuorigioco"

Nel salotto del Lido Varca d’Oro di Varcaturo, diretto dal manager Salvatore Trinchillo, ancora una conversazione per I Varcautori. Dopo l’esordio con Gianluca Barbera, e il bis con Christopher Ward, giovedì 26 maggio alle 19 tocca al campione di calcio Beppe Signori, che per la rassegna curata da Vincenzo Imperatore verrà a presentare il libro “Fuorigioco. Perde solo chi si arrende”. È l’autobiografia dell’ex calciatore del Foggia allenato da Zeman, nonché della Lazio, del Bologna, della Sampdoria e della Nazionale azzurra finalista ai Mondiali Usa ’94. Dedicato ai figli, il volume si snoda in 11 capitoli. Proprio quanti sono i giocatori in campo nelle partite di pallone.

Giuseppe Signori, detto Beppe, è il nono marcatore di sempre nella storia della Serie A. Il 1 giugno 2011 è stato arrestato nell’ambito di un’ inchiesta legata al calcioscommesse e il successivo 9 agosto la Figc lo ha radiato a vita. Dopo dieci anni di processi istituiti da più tribunali, Signori viene assolto da tutti i capi di accusa per i reati non caduti in prescrizione, e il 1 giugno 2021 viene riabilitato dalla Figc con un provvedimento di grazia emesso dal presidente Gabriele Gravina.

Il libro alterna pagine di calcio giocato, intimità, accuse di calcio scommesse e desideri di diventare allenatore per i talenti più giovani. Dall’arresto alla radiazione, dall’assoluzione alla grazia definitiva concessa dai vertici Figc. Dal 28 aprile, di giovedì al tramonto, storie private, romanzi, autobiografie, indagini, mémoire e saggi al Lido Varca d’Oro di Varcaturo.