Vega Cultura, doppio appuntamento con gli ospiti Pira e Bonavitacola

Dopo il successo di critica e di pubblico riscosso durante gli incontri con Angelo Polimeno Bottai e Cristiana Pedersoli, tornano i cahier di “Vega Cultura - la condivisione come valore, la cultura come inclusione”, la kermesse letteraria promossa da Vega Restaurant e Gruppo Marican, ideata, organizzata e diretta da Nicola Ruocco con il supporto dell’Associazione culturale “Incontri di Valore” e con il patrocinio della Regione Campania.

«L’eccellente risultato dei due primi incontri - afferma Nicola Ruocco, ideatore e direttore di Vega Cultura - ha fatto sì che Vega Cultura si configurasse sin da subito come un format di successo. Dopo aver fatto luce su l’ultimo quarto di secolo della storia italiana con Angelo Polimeno Bottai e dopo la carrellata di emozioni che ci ha regalato Cristiana Pedersoli con il ricordo del suo grande papà Bud Spencer, i nostri cahier proseguono con altri due appuntamenti di assoluto prestigio. Con Mariangela Pira, tra le più grandi firme del giornalismo economico internazionale, affronteremo il tema del corretto utilizzo dei fondi Pnrr. Mentre, con il Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola dialogheremo su un’altra importante sfida di grande attualità: la sostenibilità energetica, nell’ambito della quale il Gruppo Marican è già un’eccellenza. Pertanto - conclude Ruocco - Vega Cultura, oltre ad essere un momento di condivisione di valori culturali, è anche una grande occasione di crescita e di condivisione di esperienze e di imprenditorialità».

Nella seconda metà del mese di maggio, il cartellone di “Vega Cultura - la condivisione come valore, la cultura come inclusione” prevede due appuntamenti di altissimo profilo che avranno luogo a Carinaro (Ce), presso Vega Restaurant (sito in Viale della Logistica snc):

sabato, 14 maggio, alle ore 19.30, la giornalista economica Mariangela Pira, conduttrice e reporter di SkyTg24, tra la voci più apprezzate in assoluto dell’informazione italiana, presenterà il suo ultimo libro “Il mondo nuovo” (ed. Chiarelettere). Com’è cambiato e come cambierà il mondo dopo la crisi causata dal Covid? Di soldi in Italia ne arriveranno tanti, perché è stato il paese maggiormente colpito dalla pandemia e ne ha chiesti più di tutti. Ma sapremo spenderli bene e, soprattutto, basteranno i soldi per far ripartire il paese? Con il linguaggio chiaro e coinvolgente che l’ha resa un punto di riferimento per l’informazione economica in televisione e in rete, Mariangela Pira spiegherà come il rischio sia di disperderli in mille progetti privi d’urgenza e vera utilità. In questo coinvolgente volume, l’autrice interpella imprenditori, medici, ricercatori, economisti, per capire se la rotta tracciata dalla politica sia quella giusta o vada raddrizzata e in che modo aziende e risparmiatori possano contribuire al cambiamento.

Sabato, 28 maggio, alle ore 19.30, il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola sarà protagonista di un Talk tecnico-scientifica sul tema “La sostenibilità energetica, tra etica ambientale ed opportunità di impresa”. Nel corso dell’incontro con il Vicepresidente della Regione Campania con delega all’Ambiente, interverranno imprenditori, giornalisti ed economisti che animeranno il dibattito su un argomento di grande attualità come quello della sostenibilità e sulle opportunità di sviluppo economico in chiave ESG. I due appuntamenti del 14 e 28 maggio saranno anche una importante occasione per apprezzare le proposte enogastronomiche di Vega Restaurant, una vera e propria eccellenza dell’alta cucina campana, caratterizzato dall’estro e dall’esperienza dello chef Lino Acunzo, dalla continua ricerca di materie prime di qualità e da una cantina esclusiva, che offre oltre 500 etichette di vini nazionali ed esteri.