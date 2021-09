Venerdì serali al Museo di Capodimonte: dal 1 ottobre fino al 10 dicembre

Ritornano i venerdì serali al Museo di Capodimonte. A partire da venerdì 1 ottobre e per tutti i venerdì di ottobre e novembre fino al 10 dicembre 2021, sarà possibile visitare le mostre in corso e le collezioni al prezzo ridotto di 2,00 euro, escluse le gratuità previste per legge, dalle ore 19.30 fino alle ore 22.30, ultimo ingresso ore 21.30.

Un'occasione imperdibile per ammirare le mostre in corso Napoli. Di lava, porcellana e musica, fino al 10 ottobre 2021, Raffaello a Capodimonte. L'officina dell'artista, fino al 24 ottobre 2021, Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli, fino al 24 ottobre 2021, Diego Cibelli.

L'arte del Danzare assieme, fino al 17 ottobre 2021, e Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità,17 ottobre 2021. A inizio dicembre, al fine di potenziare l'offerta culturale del Museo e Real Bosco di Capodimonte, a ridosso delle festività dell'Immacolata, sono previste anche due aperture serali di giovedì: il 2 e il 9 dicembre 2021.

Questo il calendario completo:

venerdì 1 | 8 | 15 | 22 | 29 ottobre 2021

venerdì 5 | 12 | 19 | 26 novembre 2021

giovedì 2 | 9 dicembre, venerdì 3 | 10 dicembre 2021

Nelle sale le performance della Compagnia Arcoscenico, Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta, e nella sala degli Arazzi al pianoforte il Maestro Rosario Ruggiero. Queste attività sono promosse dall'associazione MusiCapodimonte.

Ingresso al museo con mascherina e previo controllo del proprio green pass in biglietteria.