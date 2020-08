Vico Equense, alle Axidie la rassegna Ubik vista mare 2020 con Veronica Pivetti e Diego de Silva

Parte sabato prossimo la terza edizione della rassegna estiva «Ubik Vista Mare», a cura della Libreria Ubik di Vico Equense in collaborazione con l’Hotel and Resort Le Axidie. “I libri – spiega Giovanna Starace, direttrice della libreria Ubik - sono l’abbraccio che non deve mai mancarci. Ecco perché quest’anno, più degli altri, abbiamo voluto esserci. In questi mesi di ripresa ci siamo resi conto che le persone hanno voglia di dialogo e di confronto. Le dirette web, che pure ci hanno fatto compagnia, lasciavano orfani sia i lettori che gli autori di un elemento fondamentale ed imprescindibile quando si parla di libri: lo sguardo. La possibilità di entrare in empatia con l’autore e con il suono della sua voce senza la mediazione di un elemento terzo e freddo come lo schermo di un pc.” La rassegna avverrà nel pieno rispetto delle norme ministeriali riguardanti l’emergenza sanitaria. La prima serata è in programma per il 29 agosto alle ore 20.30, e avrà come ospite Veronica Pivetti che racconterà del suo ultimo libro “Per sole donne”. La parola è donna e Adelaide e le sue amiche ci porteranno nel loro mondo di parole fatto di amicizia vera e di amori vissuti, mancati, sbagliati. Il secondo appuntamento sarà domenica 6 settembre ore 20.30, con Diego de Silva che insieme al Professor Gianluca di Palma, ci svelerà “I valori che contano” e soprattutto perché avrebbe “preferito non conoscerli”. De Silva porta di nuovo in libreria l’avvocato Malinconico in una veste, se possibile, ancora più umana. © RIPRODUZIONE RISERVATA