Martedì 21 Agosto 2018, 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE - Giovedì, alle ore 20.30 al Resort Le Axidie di marina di Seiano, Diego De Silva presenta il suo ultimo libro «Superficie» (Einaudi). Dialoga con l’autore la professoressa Giovanna Domestico.Classe 1964, De Silva è ormai da anni uno degli autori più apprezzati e popolari del nostro Paese. «Superficie», uscito la scorsa primavera, è una sorta di zibaldone fatto di pensieri ibridi, in cui i luoghi comuni vengono smontati e rimontati in chiave paradossale. Questo libro gioca con la nostra stupidità e la nostra intelligenza. È fatto di frasi fulminee il cui accostamento produce cortocircuiti spiazzanti e comicissimi. Come se Woody Allen, Groucho Marx e l'amico cretino di vostro zio si trovassero nella stessa stanza e parlassero ognuno per conto suo. È fatale: quando meno ve lo aspettate, scoppierete a ridere.