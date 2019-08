Vico Equense, domani il via agli appuntamenti di Vico Soirée

Giovedì 1 Agosto 2019, 12:49

VICO EQUENSE - Cinque appuntamenti alla (ri)scoperta del centro storico: scattano domani sera le Vico Soirée organizzate dal Comune in collaborazione con l’Acove (l’associazione commercianti vicani).Si inizia tra piazzetta Croce e via Pozzillo, attraverso un percorso tra arte, artigianato locale, degustazioni, fotografia, intrattenimento, laboratori, musica e pittura. Un modo per far scoprire ai turisti alcune delle più belle passeggiate vicane, le attrazioni del Vescovado, i panorami, i colori ed i sapori di Vico Equense con i prodotti a km zero “Made in Vico”.Domani si inizia con la musica del cantautore Fabio Serino - in via Castello Marina - e la partecipazione straordinaria dell’Associazione Lazzari e Briganti che si esibirà davanti alla chiesa della SS Annunziata, ex Cattedrale. Domenica “esordio” per la Monet Experience, la mostra multimediale in cui il visitatore è coinvolto a 360 gradi nell'arte dell'Impressionismo, vivendo la straordinaria esperienza di immergersi negli straordinari capolavori del pittore francese. Cultura e musica saranno protagoniste a Vico Equense per tutto il mese di agosto: prossimi appuntamenti con i concerti al tramonto dell’Astana Stata Chamber Orchestra del 5 agosto a piazzale dei Capi (Monte Faito) e della Saudade Jazz Ensemble il 14 agosto a Montechiaro.