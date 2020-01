Vico Equense, per l'Epifania si rinnova il rito della sfilata delle «Pacchianelle»

VICO EQUENSE - Una tradizione ultrasecolare, che unisce religiosità popolare a consolidati valori antropologici che si rinnova dal 1909: la sfilata delle «Pacchianelle», il tradizionale presepe itinerante vicano del giorno dell’Epifania. La manifestazione, organizzata dal Convento dei Frati Minimi di San Vito in collaborazione con l'associazione «Amici delle Pacchianelle», sarà accolta da migliaia di spettatori e turisti, provenienti dalla costiera sorrentina e da tutta la Campania, conservando il messaggio di fede rinnovato da oltre un secolo ogni Epifania da trecento figuranti che ripropongono il fascino del presepe vivente ispirato alla tradizione settecentesca.

Nato nel 1909 per volontà di fra' Pasquale Somma, che vestì alcune bambine da contadinelle per omaggiare Gesù Bambino con i prodotti semplici della terra, il corteo, che anticamente si limitava solo alla borgata collinare di San Vito, a partire dal 1941 ha esteso il suo itinerario al centro cittadino, arricchendosi di centinaia di figuranti e decine di animali, senza mai cambiare la sua unicità strutturale. Il corteo di muove dal Convento di San Vito lunedì alle ore 15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA