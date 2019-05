Vico Equense, «I luoghi della felicità» del filosofo Gaetano Filangieri

Martedì 7 Maggio 2019, 08:32

VICO EQUENSE - Il convegno su «I luoghi della felicità», in programma venerdì alle ore 18.30 nella sala delle Colonne dell'Istituto Santissima Trinità e Paradiso, inaugura la rassegna «La felicità abita qui», promossa dalla Pro Loco di Vico Equense, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’Accademia Filangieriana, l’Istituto Alberghiero De Gennaro, l’Associazione commercianti Acove e l’Associazione Surrentum. La kermesse propone una serie di appuntamenti, convegni, visite teatralizzate, escursioni guidate, cene ed iniziative legate ad eventi in atto sul territorio. Dopo il vernissage del convegno, presso la chiesa dell’Annunziata, appuntamento alle ore 18.30 con le visite guidate che attraverseranno i luoghi della felicità ove ha vissuto Filangieri in programma sabato 11, giovedì 16, venerdì 24 e 31 maggio, venerdì 17 maggio, previo prenotazione; appuntamenti a tavola, invece, presso l'Istituto alberghiero De Gennaro venerdì 10 e sabato 16 maggio alle ore 20.30.L'iniziativa ispirata al soggiorno a Vico Equense del filosofo e giurista Gaetano Filangieri, trasferitosi nel territorio vicano, già residenza della sorella, ove è rimasto fino alla sua morte. Filangieri fu uno dei primi a riflettere, nel contesto italiano, sul tema della ricerca della felicità e della sua relazione con i diritti dell’uomo; il suo concetto di “diritto alla felicità” è facilmente applicabile nel borgo alle porte della penisola sorrentina, ove la natura ha fatto un buon lavoro non solo da un punto di vista estetico, ma anche contenutistico in quanto i frutti che essa ivi produce sono ricercati per bontà e unicità in tutto il mondo e onestamente reinterpretati dagli chef, che fedeli alle ricette della tradizione, li trasformano in piatti tipici. Non a caso si inserisce nell'itinerario l’Istituto Alberghiero De Gennaro. Gli aspiranti chef della scuola vicana hanno individuato, partendo dai prodotti del territorio e dalle ricette della tradizione: l’aperitivo di benvenuto sarà composto da pasta cresciuta nella sua tradizione, montanara, pasta con ciurilli, crocchette di patate, tarallo con cagliata sale e pepe, pizza fritta con lardo, patate e cipollotto, e casatiello del 700; seguiranno due antipasti (minestra di zucchine con i suoi fiori, uovo cotto a 64° con trucioli di pane alle erbette), un primo piatto (la pasta e patate della nonna), un secondo piatto (brasato di manzo con carciofi e affumicato di Arola, cipolla novella, patate e bietola al salto) e un dessert (la “pasta… di ieri”).