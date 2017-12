Vico Equense, maratona letteraria nell’atrio dello storico palazzo comunale di corso Filangieri

Martedì 26 Dicembre 2017, 13:53 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 13:53

VICO EQUENSE - Il cartellone di eventi natalizi di quest'anno, proposto dall'amministrazione comunale con le Associazioni A.CO.V.E. e Contrappunto House of Books. Sabato, dalle ore 17 alle 20, nell’atrio dello storico palazzo comunale di Corso Filangieri, la rassegna «Un libro tira l’altro»: incontri, interviste e reading con autrici locali. La maratona letteraria punterà i riflettori sulle loro storie, ricche di emozioni e suggestioni che si passeranno un ideale testimone, fatto di parole e incontri... quelli straordinari, che avvengono soltanto attraverso i libri. Le autrici che si alterneranno durante la maratona sono: Filomena Baratto, «L'albero di noce»; Teresa Guida, «Dormono tutti tranne me»; Marinella Verde, «Ritorni - percorsi di poesia»; Ornella Ostieri, «La trilogia di Antonella», intervallate dalla musica di Fede 'n' Marlen, grazie alla collaborazione con MusicArte, la rassegna d’itinerari musicali ideata dall’associazione Giovani Menti. Vincitrici del Premio Bianca D’Aponte 2017, le due musiciste partenopee sono già state ospiti a Vico Equense. «Un libro tira l’altro» rientra nel progetto denominato «VI'C'... Natale», finalizzato ad offrire ai cittadini e agli ospiti un ampio ventaglio d’iniziative culturali e di aggregazione. In particolare, per tutto il periodo natalizio, la Casa Comunale ospiterà proiezioni di film di animazione, performance teatrali e musicali, presentazioni di libri e maratone letterarie.