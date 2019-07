Sabato 13 Luglio 2019, 12:27

VCIO EQUENSE - Parte mercoledì prossimo la terza edizione di «Vico borghi, piazze e terrazze», con una proposta di cinque concerti, all’alba e al tramonto, fino a settembre. Una rassegna organizzata dall’Amministrazione comunale e promossa dall’ssessorato al turismo di Vico Equense in collaborazione con il maestro Paolo Scibilia, direttore artistico della S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì alle ore 19, sul belvedere dei Camaldoli di Arola e vedrà esibirsi il Duo Cimarosa (Fabio Di Lella – flauto & Piero Viti – chitarra) in un concerto intitolato “Viaggio dalla scuola Napoletana al sud America”. Il secondo appuntamento della rassegna estiva sarà domenica 21 luglio, ore 19, sul Belvedere di San Francesco con “Metamorfosi Romantiche” il Duo Metamorfosi (Carmine Gaudieri – violino & Simonetta Bisegna – pianoforte) con “Viaggio nella Musica da Camera tra ‘800 e ‘900”. Lunedì 5 agosto, ore 19, la terza tappa dell’iniziativa al belvedere Piazzale dei Capi a Faito con “Armonie di Sublimi Corde” Astana State Chamber Orchestra” Viaggio tra le Stagioni. Penultimo appuntamento mercoledì 14 agosto, ore 19, sul sagrato della Cappella Rossa a Montechiaro “Jazz in Classic & Classic in Jazz” Suadate Jazz Ensemble (Alessia Martegiani – voce, Ivano Sabatini - contrabbasso, Maurizio Di Fulvio – chitarra). Domenica 15 settembre, gran finale all’alba, con il concerto previsto alle ore 6.00 sul sagrato della Chiesa della Santissima Annunziata (ex Cattedrale) con “Il viaggio di Warderlust” Gatos De Mar (Gianluca Rovinello – arpa, Annalisa Madonna – voce, Pasquale Benincasa – percussioni).