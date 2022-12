Vico Equense, nella Chiesa dell'Annuziata il libro sul presepe di Marino Niola e Elisabetta Moro

VICO EQUENSE - Questa sera, alle ore 18, nella chiesa della Santissima Annunziata a Vico Equense, gli antropologi ed autori del testo, Marino Niola ed Elisabetta Moro, presenteranno il libro "Il Presepe", edito da Il Mulino, in un incontro con il pubblico organizzato dalla libreria Ubik.

“Il presepe è la Buona Novella che diventa presente. È la Natività che rinasce. E ogni anno si fa storia viva. Universale e locale. Perché ogni paese ne fa lo specchio di sé stesso” racconta nella prefazione del libro Marino Niola “Il Presepe francescano rappresenta la Natività, il presepe napoletano rappresenta l’umanità; e per questo ha conquistato l’immaginario globale, ed è amato da credenti e non credenti. Perché la versione partenopea della nascita di Gesù è un teatro della devozione dove si fondono e si confondono sacro e profano. E dove, in pochi centimetri quadrati di sughero e cartapesta, si raduna una straboccante folla multicolore e multietnica: pastori, mercanti, suonatori, venditori ambulanti, osti, lavandaie, cuoche, contadine, tessitrici, balie, re neri, visir ottomani, schiavi nubiani. Cui anno dopo anno si aggiungono personaggi dell’attualità.”

Il risultato? Una storia infinita e sorprendente, nella quale alla viva voce degli autori si sovrappone il racconto di testimonial eccellenti. Viaggiatori, artisti, scrittori, teologi e anche Papa Francesco che, in una lettera ai fedeli, esorta le famiglie a continuare questa tradizione che si può considerare un Made in Italy della religione