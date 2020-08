Vico Equense, vetrine d'arte con le opere dei maestri locali

VICO EQUENSE - Una galleria d'arte itinerante. Trena artisti del territorio espongono, fino al 31 agosto prossimo le loro opere, accompagnate dalla motivazione e dalle suggestioni che hanno condotto alla loro realizzazione. L’iniziativa, promossa dall'associazione commercianti A.CO.V.E., mira a coniugare la valorizzazione delle attività economiche con la promozione della produzione artistica locale che spesso fatica ad ottenere spazi adeguati.

Ogni settimana le opere in esposizione saranno sostituite, alternando artisti e stili, per offrire al pubblico un caleidoscopio di emozioni e bellezza, che andranno a integrarsi con quella di un territorio unico, come quello di Vico Equense. Fatevi trasportare dalle storie raccontate da queste opere e scoprirete perché il cuore di chi vive a Vico Equense batte per l'arte.



