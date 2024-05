Vincenzo di Maro, convegno alla memoria martedì a Secondigliano

“Per Non Dimenticare” è la manifestazione promossa da Domenico Di Maro dell'Associazione Dottor Vincenzo di Maro in ricordo del 26esimo anniversario della dipartita del medico eroe. Appuntamento martedì 7 maggio alle 19.30 presso la Parrocchia dei Sacri Cuori, Prima Traversa Casilli a Secondigliano. Un evento importante dedicato alla memoria di un medico insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile e della Medaglia d’Oro alla Sanità Pubblica per aver tenuto fede al giuramento di Ippocrate adempiendo alla sua missione di medico e nel salvare la vita di esseri umani perdendo la sua nell’alluvione di Sarno.

A Vincenzo Di Maro è stata dedicata anche una strada nel suo quartiere a (Secondigliano) il 5 maggio del 2022.