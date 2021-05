«Vincere la povertà: una sfida europea», all'Arciconfraternita dei Pellegrini diretta streaming

Mercoledì 19 maggio alle 18 in diretta streaming l'incontro "Verso una nuova economia? Leggere il presente per scrivere il futuro" organizzato dall'Arciconfraternita dei Pellegrini. Live sul sito www.arciconfraternitapellegrini.net e sul canale youtube. Per offrire un contributo ad un tema così delicato ed invitare ad una riflessione, l'Arciconfraternita dei Pellegrini propone l'incontro in cui dopo i saluti di Vincenzo Galgano, primicerio dell'Arciconfraternita dei Pellegrini, seguirà l'introduzione di Marco Traversi, Presidente di Project Ahead - Impresa sociale. Si confronteranno Nicolas Hazard, fondatore ed amministratore di INCO, Paola Casavola, Dipartimento politiche di coesioni della Presidenza del Consiglio, Padre Enzo Fortunato, Direttore sala stampa Sacro Convento di Assisi, Marilù Faraone Mennella, presidente Associazione Naplest et Pompei. I lavori saranno moderati da Roberto Cogliandro, Founder Associazione Italiana Notai cattolici. Papa Francesco ha ricordato più volte che "I poveri sono al centro del vangelo: il vangelo non si capisce senza i poveri. Questo è un tempo favorevole per sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo”.

L'Europa è divisa in due. 13 dei 27 paesi Ue hanno meno del 20% di cittadini in condizione di povertà: gli stati del nord e dell’Europa centro orientale. Gli stati del sud e dell’est Europa presentano percentuali in alcuni casi molto superiori alla media europea (21,3%) tra questi l’Italia (25,6%), 2 milioni di famiglie.