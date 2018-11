Domenica 4 Novembre 2018, 14:16

La #Pompei che non ti aspetti. I tesori meno visitati riservano sorprese nel free-day. «Oggi è la prima domenica del mese, non fermarti al Lupanare, visita le case meno battute». L'invito social del Parco Archeologico è virale. «Oggi vi proponiamo la Casa di Championnet. La Casa è una delle dimore più sontuose di Pompei, che si sviluppa su almeno quattro livelli degradanti scenograficamente verso il mare. La casa è costituita da un ricco atrio con quattro colonne e con pavimenti a mosaico policromo e decorazioni geometriche. Negli ambienti posti ai piani inferiori venne installato un complesso termale attivo già in età tardo-repubblicana». Il Parco archeologico di Pompei, in caso di forte afflusso di visitatori nella mattinata, si riserva di chiudere le casse per un'ora al raggiungimento di 15.000 visitatori entro le ore 12.00, per impedire una eccessiva presenza simultanea di turisti, che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza e la salvaguardia del sito. Per garantire la massima salvaguardia del sito e al contempo la fruizione ottimale dello stesso, il direttore generale del Parco, Massimo Osanna, ha provveduto ad incentivare le misure di sicurezza, con il potenziamento e la ridistribuzione del servizio di vigilanza.