Vita, la web serie comica di Ciro Ceruti vince il Digital Media Fest in Brasile

È #Vita, una web serie tutta partenopea, a vincere il Digital Media Fest Universal in Brasile e il Digital Movie Awards piazzandosi in finale al Digital Media Fest di Janet De Nardis, categoria commedia. Autore e interprete è Ciro Ceruti, attore ma anche regista e tra gli autori di Made in Sud. Piccole storie familiari tra il divano di casa e la cucina che, in questi mesi di “chiusura forzata” delle sale teatrali causa emergenza Covid, hanno strappato risate al popolo della Rete con picchi di oltre un milione e mezzo di visualizzazioni.

«È una grande emozione per me – ha dichiarato Ciro Ceruti – essere al mio primo progetto web e arrivare a questi risultati. Sono felice e condivido la gioia con tutti gli amici e i professionisti che ho coinvolto con me nella web serie». Tra i protagonisti anche Floriana De Martino, nei panni della moglie autoritaria di Ceruti, e Claudia Fontanarosa nel ruolo della scatenata figlia diciottenne, con la produzione di Claudio Iumiento.

