«Voci di Capri», la Web Serie firmata Gin Mare che celebra l'isola Azzurra

Si chiama «Voci di Capri» la nuova web serie realizzata per celebrare i primi dieci anni di Gin Mare. Felice il sodalizio tra l'Isola Azzurra ed il noto brand che condividono valori quali: accoglienza, mediterraneità, eleganza, culto della gastronomia, delle tradizioni, della creatività.

Ed è per questo che nel lanciare la special edition Gin Mare Capri, il marchio ha scelto di realizzare otto video interviste dove a parlare sono personaggi che testimoniano un autentico sguardo sull'isola,vista con gli occhi di chi ci è nato, di chi ci vive e lavora.

Non a caso, l'evento lancio della serie youtube tenutosi a Milano nella " Casa degli artisti" ha visto protagonista la musica live di Gianluigi Lembo e l'Anema e Core Band, impegnati in una tournée proprio nella città meneghina. Gianluigi è una delle voci scelte da Gin Mare come simbolo di " escape", nel senso di "evasione" dal tran tran quotidiano: il suo by night, made in Capri, ed esportato in giro per il mondo, rappresenta proprio la spensieratezza, la gioia, in bien vivre dello stile di vita tutto italiano. Valori condivisi ed esaltati da Gin Mare, che descrivono al meglio la Mediterranean Attitude ed il concetto universale "Mare Nostrum", riferito alle comunità che vivono intorno al mare, accomunate dall'amore per il buon cibo, il clima mite e lo stile di vita unico, scandito dallo scorrere del tempo, diverso rispetto al resto del mondo.

"Capri è Mare" è l'episodio dedicato a Gianni Tedesco che ci racconta a bordo del suo gozzo un'isola vissuta come esperienza, con le sue acque cristalline, le cale, gli scorci mozzafiato, luci, colori e profumi inebrianti.

"Capri è eleganza" , con l'estro creativo di Amedeo Scognamiglio, jewlry designer con store a Capri e New York; "Capri è gastronomia" con lo storico ristorante Aurora, e la voce di Mia D'Alessio, ambasciatrice della buona cucina caprese. "Capri è arte" con Franco Senesi ed il suo circuito di gallerie legate al Contemporaneo, Liquid Art System. Storie di vita, ricordi di famiglia, curiosità e aneddoti per raccontare non solo un luogo ma soprattutto uno stato d'animo. "Capri è tradizione" con Rita Breccia", " Capri è Accoglienza" con Carmine de Martino, da uno degli stabilimenti più antichi dell'Isola, un tempo residenza estiva degli Imperatori Augusto e Tiberio, " Bagni di Tiberio". "Capri è Giardino Mediterraneo" un vero e proprio polmone verde di circa 1.000 mq di Sergio Federico oggetto di salvaguardia e tutela ambientale con il risanamento e piantamento di nuovi agrumi ed erbe aromatiche come il timo, il basilico e il rosmarino.

Legato a questa iniziativa, il progetto Mare Mio, per proteggere e ripulire il mare che circonda l'isola di Capri dai rifiuti semisommersi, solidi e galleggianti (in particolare plastica).

Mare Mio rappresenta la volontà di Gin mare di rendere onore e contribuire a salvaguardare Capri, icona della mediterraneità a cui è dedicato il suo nuovo prodotto. Un messaggio chiaro di rispetto e sostenibilità ambientale.