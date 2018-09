Weekend Malazè: Rione Terra protagonista con l'hub, gli Scrittori in tour e Mal'Aria

Venerdì 21 Settembre 2018, 11:59

Secondo fine settimana per Malazè, l’evento archeoenogastronomico flegreo. Sabato 22 settembre è tutto dedicato al Ripone Terra di Pozzuoli. Dalla mattina alla sera si concentreranno tutti gli eventi sulla rocca tufacea dell’antico insediamento puteolano. Il Rione rappresenta uno dei tre Hub che hanno caratterizzato l’edizione 2018 dell’evento flegreo. Domenica 23 è, invece, la volta de “I nostri Campi Flegrei”, con appuntamenti a Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida. Lunedì 23 è la volta di due iniziative di gusto a Pozzuoli e a Bacoli.(Ore 9, 13.30, 14.30 e 16.30) visita guidata al Percorso Archeologico del Rione Terra a cura di Turismo & Servizi. Una passeggiata sotterranea per le strade dell’antica Puteoli, il più importante porto commerciale dell’Impero di Roma. Ticket euro 5 (ridotto euro 2,5). Info: 081.19936286 - 081.19936287(Ore 9.30 e 13.30) Puteoli Walking Tour a cura di Turismo & Servizi. Visita guidata tra le stradine del centro storico di Pozzuoli, alla scoperta dei resti dell’antica colonia Romana. Si visiteranno l’Anfiteatro Flavio, il Museo Diocesano, il Duomo di Pozzuoli, il Percorso Archeologico Sotterraneo del Rione Terra ed il Macellum. Ticket euro 22 comprensivo di guida autorizzata e biglietti di ingresso ai siti. Info: 081.19255646 – 081.19936287(Dalle 10 alle 17) il Futuro è memoria con l’associazione Lux in Fabula. Proiezione di rari filmati video sullo sgombero del Rione Terra nel Marzo 1970 e sul tema del fenomeno del bradisismo flegreo. Info: 328.6670977(Dalle ore 10 alle 19) visite guidate al museo diocesano e alla cattedrale san Procolo Martire. L’ufficio per i Beni Culturali, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio di sabato 22 e domenica 23 settembre, propone visite guidate al museo diocesano e alla cattedrale san Procolo Martire. Ticket euro 5. Info: 081.5263230(Ore 10, ore 17.30 e ore 19) la Cattedrale ieri e oggi a cura dell’associazione Nemea. Info: 388.1019712 –info@associazionenemea.it(Ore 10 e ore 17), Terrestri - Istallazione su un’ipotesi di festival a cura di Gesualdi - Trono di AltoFest. Tour guidato nei vicoli del Rione Terra, con performances artistiche. Info: 320.0304861 - info@altofest.net(Ore 11, 12, 18,30 e 19,30) “Sospesi… tra passato e presente”, visita teatralizzata al Percorso Archeologico del Rione Terra a cura dell’associazione Flegreando. Ticket euro 8 più ingresso al sito euro 5. Info: 349.6537921 - info@flegreando.org(Dalle 11.30 alle 13) Labirinto della felicità a cura di Campania per Bimbi e Tante storie di Viviana Hutter. Attività, domande, creazioni, e giochi con il saliscendi della felicità, un gioco da fare insieme grandi e piccini per giocare con le emozioni. Ticket euro 6 per bambino, adulti gratis. Info: 347.5650976 – 393.9824709 - info@campaniaperbimbi.it(Ore 12) Archeo–Kayak a cura di Culturavventura, Ais Napoli e associazione Artemide. Visita via mare con guida, performance e degustazione da Lucrino a Rione terra Pozzuoli e performance teatrale e infine degustazione vini. Ticket euro 19. Info: 339.4195725 –info@lorymarchese.it(Ore 16.30 e ore 18) Laboratorio sulla lentezza a cura Campania per Bimbi e Tante storie di Viviana Hutter. Giochi e attività per riscoprire il grande valore della lentezza per grandi e piccini. Ticket euro 6per bambino, adulti gratis. Info: 347.5650976 - 3939824709(Ore 17) “Un tuffo nella storia… e poi aperitivo con i Romani” con il Centro Sub Campi Flegrei. Snorkeling nella città sommersa di Baia e aperitivo. Il diving center fornirà tutta l’attrezzatura necessaria per l’escursione. Ticket euro 20 a persona (solo snorkeling). Info: 081.8531563 – 329.2155239(Ore 17) presentazione dei primi due romanzi della “Quadrilogia del Tufo”: Giallo Tufo e PiGreco di Francesco Escalona per Valtrend Editore. Ingresso Libero. Info: 334.5302504 - valtrend@valtrend.it(Ore 18) Miti e segreti della terra ardente con Scrittori in Tour e l’associazione Luna di Seta. Gli scrittori Agnese Palumbo, Martin Rua e Marco Perillo con la guida turistica Felicia Paragliola alla scoperta delle storie del Rione Terra. A conclusione, degustazioni enogastronomiche nell’enoformaggeria Polyphemos. Ticket: euro 12. Info: 328.1317095 - 3298489445(Ore 19.30) “Mal’Aria” al Rione con l’Associazione Artemide. I fasti, le tragedie e le speranze di un luogo magico attraverso il libro di Rosario Zanni e le storie del cantore Salvatore Gatto. Ticket euro 5. Info: 347.1594511 - artemide.ass@virgilio.it(Ore 20) concerto “Sebeto e Danubio: musica a delta” con il Complesso barocco di Caserta “L’Arcadia Ritrovata” a Villa Avellino Residenza Storica. Ticket euro 5.(Ore 9) alla Mostra d’Oltremare Archeo bike tour al Castello di Baia con Napoli Pedala e Percorsi Cumani. La pedalata cicloturistica durerà 5 ore circa comprensive delle soste. È possibile noleggiare le bici. L’arrivo è previsto al Castello di Baia, sede del Museo Archeologico dei Campi Flegrei che per l’occasione sarà visitabile al costo di 1 euro. Info: 338.2127542 - 335.1525480 - info@napolibikefestival.it Partecipazione gratuita e pranzo con contributo libero.(Ore 9:30) a Monterusciello Dolci Qualità presenta: “Lo spettacolo delle api”. Visite alle arnie per bambini, dimostrazione di smielatura e assaggio di diversi tipi di miele, propoli e polline. I bambini saranno dotati di un giubbino e di una maschera. Partecipazione gratuita. Info: 081.5265258(Dalle ore 10 alle 20) al Parco monumentale di Baia “Il Parco in Festa” con Legambiente Volontariato Campi Flegrei. In occasione delle giornate europee del patrimonio i visitatori saranno accompagnati alla scoperta dei resti archeologici e naturalistici del parco. Ci saranno varie attività di intrattenimento per i più piccoli (yoga, giochi) e vari laboratori (escursione; orticoltura sostenibile; preparazione di liquori artigianali; conchiglie dei Campi Flegrei). Saranno presenti stand di artigianato, prodotti tipici e musica popolare.Ticket euro 3 singolo laboratorio euro 10 tutti i laboratori. Info: 346.5295926 - 366.3363154 - legambiente.bacoli@gmail.com(ore 10), Lucrino al parcheggio della Piscina Comunale BimbiimBici nei Campi Flegreicon Percorsi Cumani. Ciclopasseggiata intorno al lago d’Averno, merenda pressoi vigneti storici di “Le Cantine dell’Averno”, incontro con i pipistrelli alla Grotta di Cocceio e sosta al Giardino dell’Orco per una merenda con i prodotti naturali. Ticket euro 3. Info:333.7424869 - 349.5568210(Ore 10) a Bacoli, Sacello degli Augustali, “Alla scoperta dell’antica Misenum”.L’associazione Misenum vi invita ad una passeggiata guidata alla scoperta dei siti dell’antica cittadina romana di Misenum. Info:347.7776690 - 328.6892886 - misenum@libero.it(Ore 10) al porticciolo di Casevecchie a Bacoli, la cooperativa Bivalva propone “A cozz, i cuzzucar ed il Porto Romano di Miseno”, escursione, mitilicoltura e cultura in collaborazione con l’associazione Lagovivo. Ticket euro 12. Info: 392.4153474(Ore 10,30), a Quarto l’Azienda avicola Il Cortile offre degustazione in campagna in collaborazione con Cantine Carputo, All Fruits Gragnaniello, Regina Pacis, Tenuta IV Miglio. Una domenica dedicata alla scoperta dei prodotti e dei produttori delle eccellenze enogastronomiche locali di Quarto e dei Campi Flegrei. Saranno degustati prodotti tipici locali, quali: uova, vini, pane, dolci, miele e frutta di stagione, direttamente presentati dai produttori illustrandone tipicità e proprietà nutrizionali. Partecipazione gratuita. Info: 339.1243171 - 339.1476342 - colombadoro@gmail.com(Ore 10,30) Bacoli, “Un Relax Di…Vino” a cura dei Bagni di Bacco e associazione Lagovivo. Visita in barca, degustazioni e bagno in piscina. Ticket euro 25. Info: 335.5372526 - info@aibagnidibacco.it(Ore 15,45) a Bacoli, visita al lago Miseno in barca e (alle 17,30) visita alla Piscina Mirabile a cura dell’associazione Lagovivo. Ticket euro 10. Info 392.4153474 - lagovivo.bacoli@gmail.com(Ore 17) a Pozzuoli nella Tenuta Matilde Zasso ci sarà “La Grande Abbuffata”, concorso di cortometraggi a tema enogastronomico Giuseppe Borrone, Maria Di Razza, Campi Flegrei a Tavola. La rassegna presenterà opere di finzione e documentari che esaltino il legame tra il linguaggio delle immagini e il mondo del cibo e dell’enologia. Ingresso Gratuito. Info: concorsolagrandeabbuffata@gmail.com(Ore 17) “Monte di Procida: l’Isola sulla terra ferma” a cura dell’Associazione Rione San Giuseppe. Il tour guidato per illustrare le origini della comunità montese e le influenze culturali tra il Monte e l’isola. I luoghi visitati, prenderanno vita dalla presenza di donne, “le montesine”, rigorosamente in abito tradizionale, che racconteranno la moda, le tradizioni artigiane e gastronomiche della comunità delle origini. Un cantastorie colorerà la passeggiata con aneddoti della vita quotidiana. Assaggio di prodotti tipici. Ticket euro 5. Info: 333.6280136 - maria.chiocca@libero.it(Ore 17), Pozzuoli Necropoli di San Vito “Note, Scorci e Sorsi”. Andar per pietre antiche, sentir canti d’amore, bere un vin che è un mito… per soddisfare occhi, palato, udito a cura dell’associazione “Abbazia Studios” e dell’associazione “L’Angolo diVino”. Ticket euro 15. Info: 380.2817626 - abbaziastudios@libero.it(Ore 19) a Pozzuoli, all’Osteria Abraxas “Novelle Artigiane… Fatte con le Nostre Mani!”con Vincenzo Moretti sociologo, Nando Salemme ristoratore, Manuel Lombardi contadino 2.0, Raffaele Moccia viticoltore eroico, Giacomo Buonanno dell’Antica Macelleria Buonanno. Un viaggio guidati dal sociologo e scrittore Vincenzo Moretti, autore di numerosi saggi e del libro “Novelle Artigiane”. Ingresso libero. Per l’aperitivo e la cena ticket di euro 40. Info: 081.8549347 - 3276998839 - info@abraxasosteria.it(Ore 21) al Fusaro, Bacoli, Inversione di marcia al Ristorante Kuma 65. Cena degustazione con inversione del personale e cucina: i cuochi serviranno e i camerieri cucineranno. Ticket euro 30. Info: 081.8543204 - 328.0753044 - info@kuma65.itMalazè si svolge fino al 25 settembre. Per conoscere il programma completo e dettagliato: www.malaze.it Si consiglia di prenotare ogni singolo evento e di leggere il programma online.Patrocini: Comune di Pozzuoli, Comune di Monte di Procida, Comune di Quarto, Parco Archeologico dei Campi Flegrei. In collaborazione con: Slow Food Campania, Slow Food Campi Flegrei, Slow Food Costiera Sorrentina e Capri, Oasi del Wwf – Riserva Naturale Statale Cratere degli Astroni, Ais Napoli, Consorzio per la Tutela Vini dei Campi Flegrei, Ischia e Capri, CreActivitas – Creative Economy Lab, Aeroporto Internazionale di Capodichino, Fondazione Pietà de’ Turchini, Adi Delegazione Campania, Impresapesca Coldiretti, Pro Loco Città di Bacoli, Pro Loco Monte di Procida.Malazè è il festival ArcheoEnoGastronomico dei Campi Flegrei che coinvolge i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Procida e Napoli, mettendo in rete circa settanta associazioni e imprese. Molteplici iniziative in programma, all’interno di un viaggio ricco di itinerari tematici archeoenogastronomici (Mito, Storie, Gusto, Natura e Archeologia) disseminati all’interno di tre hub culturali (Castello di Baia, Cratere degli Astroni e Rione Terra) e sull’intero territorio flegreo. Un affascinante percorso per scoprire luoghi dalle tradizioni antichissime; si pensi soltanto alla coltivazione della vite che qui avviene ancora a piede franco. Questo grande contenitore di eventi, ideato da Rosario Mattera, è finalizzato alla promozione del patrimonio enologico e gastronomico locale, delle bellezze e delle proposte turistico-culturali di un’area della provincia di Napoli ancora poco nota al pubblico nazionale e internazionale, ma dall’incommensurabile patrimonio artistico, archeologico e ambientale. Anche il titolo del festival è fortemente radicato al territorio, il “malazzè” (magazzino-magazzeno) infatti, fino alla metà del secolo scorso, identificava quei locali a piano terra del borgo marinaro di Pozzuoli che venivano usati dai pescatori per ricoverare le loro barche e gli attrezzi per la pesca. Malazè negli anni è diventato un laboratorio diffuso di innovazione territoriale, dove si sperimentano e prendono forma nuovi percorsi di sviluppo a base creativa e culturale che combinano la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali con il food, il sociale, le tecnologie digitali, il design e il fare impresa. Una dimensione in cui si coniugano sviluppo, identità e sostenibilità.