«World Art for Covid»: una tela a sei mani dal Festival di Sorrento all'ospedale Pascale

Si chiama 'World Art for Covid' l'inedita tela pittorica realizzata dal vivo all'opening del Syart festival di Sorrento per l'istituto Pascale di Napoli. Fino al 6 settembre a Villa Fiorentino con ingresso contingentato, la mostra con cento opere di quaranta artisti provenienti da quattordici paesi raccoglie fondi con donazioni libere destinate alla ricerca sul vaccino anti coronavirus su cui lavora l'equipe Paolo Ascierto.

Una scommessa vinta dagli organizzatori del festival, il fondatore Leone Cappiello e la curatrice Rossella Saverese, che con la 4^ edizione della kermesse realizzano il primo evento espositivo internazionale post covid dedicato all'arte contemporanea.

La tela, realizzata a sei mani con tecniche differenti di pittura figurativa, astratta e materia delle artiste Kristina Milakovic, Giulia Spernazza e Alessandra Carloni, andrà ad allestire i reparti dell'ospedale come strumento di terapia e beneficio per i pazienti.

Fotografia, pittura, scultura, installazione e video art, oltre all'Italia rappresentata da Napoli con gli scatti dei fotografi Federica Lamagra e Nico Vigenti, la pittura di Maria Pia Daidone e le sculture di Maria Teresa Majello, partecipano Uruguay, Cile, Colombia, Russia, Slovenia, Egitto,Turchia, Inghilterra, Brasile, Perù, Serbia, Corea del Sud e Polonia. Molti i lavori inediti realizzati durante il tempo sospeso del lockdown ispirati all’isolamento forzato, inquinamento ambientale e violenza di genere. Assegnato il premio Fata Verde alle pittrici Alessandra Carloni ed Elvira Carrasco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA