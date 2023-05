Giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo, convegno a Napoli

L’appuntamento è giovedì 11 maggio nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino dalle 10.30 alle 13.30 per l’evento organizzato dalla sezione campano-molisana della Società italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza in occasione della Giornata nazionale per la Promozione del Neurosviluppo.

Patrocinata dal comune di Napoli, dall’azienda ospedaliera universitaria Federico II e dall’ASL Napoli 1 Centro, la giornata sarà dedicata al dialogo tra diverse professionalità per le prevenzione dei disturbi del neurosviluppo, quel complesso processo di crescita che, sin dal concepimento conduce allo sviluppo emotivo, motorio, cognitivo e sociale nella giovane età adulta, attraverso l’intreccio continuo di componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali specifiche per ogni età.

I disturbi del neurosviluppo sono molto aumentati negli ultimi anni e possono comparire fin dai primi anni di vita, come per l’autismo, i disturbi di linguaggio e dell’apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l’epilessia. Oppure rendersi evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione. Proprio per accendere i riflettori su queste tematiche, la SINPIA ha lanciato la Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo, caratterizzata dai colori dell’arcobaleno per rappresentare sia la varietà degli aspetti coinvolti nel neurosviluppo e nei disturbi ad esso connessi, sia la necessità di tutti i bambini di vivere in tempi di pace. Oltre all’evento in programma a Napoli. che prevede anche l’illuminazione della fontana del Nettuno a piazza Municipio, sul territorio nazionale sono state programmate diverse iniziative, come in Lombardia ed in Sicilia, dove sono previsti numerosi webinar.

Per i saluti istituzionali dell’evento partenopeo, interverranno: il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’Aassessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese, la responsabile della UOSD di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda federiciana Carmela Bravaccio, la direttrice del dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Napoli 1 Centro Luisa Russo.

La presentazione e il coordinamento dell’evento sarà a cura di Cecilia Cocchiaro, segretario Sinpia della sezione campano-molisana.

A seguire, il giornalista di Canale 21 Davide Uccella dialogherà con studiosi, professionisti ed esperti di tutte le sfaccettature del neurosviluppo, a partire dall’importanza dell’allattamento al seno con Grazia Isabella Continisio, psicologa e psicoterapeuta dell’AOU Federico II, passando poi per le difficoltà precoci dell’alimentazione affrontate da Maria Pia Riccio, neuropsichiatra infantile dell’AOU Federico II, fino ad arrivare alla cura del sonno in età evolutiva, tema di cui discuterà Marco Carotenuto, direttore della Neuropsichiatria dell’AOU Vanvitelli.

Massima attenzione per lo sviluppo motorio, tematica che sarà approfondita da Andrea Bonifacio, psicologo e psicoterapeuta, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, e per i bambini “iperconnessi”, tema di grande attualità che sarà affrontato da Rosamaria Siracusano neuropsichiatra infantile federiciana, per chiudere con un argomento estremamente delicato, quello della comunicazione con le famiglie in età evolutiva, intervento a cura di Fulvio D’Amico neuropsichiatra dell’AOU Vanvitelli e di Giuseppina Testa neuropsichiatra infantile dell’ASL Napoli 1 Centro che si dedicherà, in particolare, all’importanza della comunicazione con le famiglie in età precoce.