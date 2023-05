IAV di Napoli, un premio per la consegna del premio «amArti» a Ivan Silvestrini di Mare Fuori

Si conclude domenica al centro culturale IAV (In Arte Vesuvio) la prima edizione del Premio amARTI. La struttura, situata sul lungomare di Napoli in via Nazario Sauro, ospita la Festa dell’Arte con la presenza di artisti, attori, scultori ed editori.

Un evento che in tre giorni mira a celebrare l’arte, la cultura e la creatività. Dopo la giornata inaugurale di oggi alle 17.30, verrà consegnato il Premio AmARTI 2023 a Ivan Silvestrini, regista dell’acclamata serie tv Mare Fuori alla presenza delle istituzioni.

Sabato 20 maggio, invece, il Premio andrà agli allievi dell’Istituto ad indirizzo raro Caselli Real Fabbrica di Capodimonte per la realizzazione delle riggiole contemporanee IAV con il dirigente scolastico Valter Luca De Bartolomeis.

Nella stessa giornata, alle 17.30, per la rassegna «PresentiamoCi coi libri», Maria Di Nardo, Paolo Miggiano e Antonella Palmieri discuteranno di «Aranciomare», scritto dalla stessa Palmieri. Successivamente, alle 18, con «Un caffè tra l’arte» Cosimo Alberti, Oscar Di Maio, Rosita Marchese, Fabio Pisano, Giovanna Sannino e Nunzia Schiano discuteranno con Giuliana Covella e Gianmarco Cesario. La serata si concluderà con il coro polifonico «UnSolCanto», diretto dal maestro Giuseppe Galiano. Mentre la musica dal vivo sarà curata da Mixtura. Si proseguirà alle 20.30 con lo spettacolo teatrale «MaraDonna la CalciAttrice».

La Festa dell’Arte si concluderà il 21 maggio, quando alle 12 verrà presentata la vela dell’arte con il team della Fondazione Mascalzone Latino. Successivamente gli ospiti saranno intrattenuti con l’aperitivo by Yamamay e alle 19 Milonga da aMare, con musica dal vivo.

Location della tre giorni dedicate all’arte è lo IAV, centro culturale di Napoli, «punto di riferimento per chiunque ritenga l’arte indispensabile per la crescita della città», come sottolinea il direttore artistico del teatro interno alla struttura Salvatore Sannino.

Il polo artistico, avviato da Lucia e Angela Andolfo, è guidato da Alessandro Ciambrone (direttore creativo).