Una festa 3D per i vip sulla terrazza di via Manzoni

Riserva Rooftop, il locale di tendenza in via Manzoni a Napoli, ha ospitato l'evento del magazine #3D per il lancio dell'ultimo numero “Illuminato”. Presenti alla serata, con l'editrice Palma Sopito, Achille Scudieri, membro del Cda del gruppo Adler Pelzer e nuovo volto del brand Tramontano; Franco Silvestro, nome storico dell'imprenditoria partenopea nel settore del riposo e del benessere; l'avvocato Nicola Todisco; il manager Guglielmo Amatucci; Lina Panico, beauty consultant; Alessandra Iannuccilli, giornalista e fondatrice di Progetto Donna. E poi la fotografa Donatella Donatelli e l'attrice di “Un Posto al Sole”, Antonella Prisco.