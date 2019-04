«50 anni a Napoli», i migliori scatti di Sergio Siano in mostra da Upnea

Venerdì 12 Aprile 2019, 19:15

Sergio Siano è un importante fotografo napoletano, profondo conoscitore della sua città, autore di testi che conducono il lettore a un approccio nuovo verso di essa.Domenica 14 aprile verrà inaugurata la sua mostra “50 anni a Napoli” curata da Luigi Crispino.Undici significativi scatti saranno esposti presso la Salumeria UPNEA, ristorante e galleria d’arte, sito in Via San Giovanni Maggiore Pignatelli 35 Napoli.Per l’inaugurazione verrà offerto agli ospiti un buffet di specialità gastronomiche. L’orario di inizio è previsto per le 20.00, l’evento si protrarrà fino alle 23.30. Ingresso libero.Contatti: 08119364649 | info@salumeriaupnea.com