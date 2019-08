Venerdì 30 Agosto 2019, 19:25

A Guido e Gianluigi Lembo il Premio Eccellenza Italiana 2019: la Taverna Anema e Core è stata scelta come "Presidio di Eccellenza"."Per lo straordinario impegno, la passione e lo stile, abbiamo il piacere di premiare Guido e Gianluigi Lembo, ambasciatori del Made in Italy " Così è riportato sulla targa dedicata ai mattatori delle notti capresi ed alla loro Taverna.Pensato e ideato dal giornalista Massimo Lucidi il Premio Eccellenza Italiana vuole essere un osservatorio di quegli italiani nel mondo che rappresentano con autenticità ed orgoglio i valori del nostro Belpaese.Il riconoscimento ha l’obiettivo di premiare storie personali di successo, persone coraggiose, creative e realtà produttive e prodotti innovativi.Personaggi, aziende, stili e profili che danno un contributo significativo al cambiamento culturale e sociale affermando i contenuti propri del Made in Italy: cultura, benessere, bellezza, eleganza, passione, innovazione.La cerimonia di premiazione si tiene dal 2014 ogni anno a Washington a ridosso del Columbus Day, ed è apprezzata da un pubblico internazionale che ama l'Italia e si riconosce nei valori promossi dai premiati.