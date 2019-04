A La Reggia Designer Outlet grande successo per Sespo, idolo dei teenager

Martedì 9 Aprile 2019, 11:57

Migliaia di ragazze e ragazzi hanno accolto Sespo a La Reggia Designer Outlet domenica pomeriggio, intonando il suo “Ritratto di Dorian Gray” e mostrando il nuovo orologio I AM al polso. Ognuno ha scelto il suo stile e il suo colore, come consigliato dallo youtuber, molto vicino al milione di follower su Instagram, numero già raggiunto da un po’ sul suo canale YouTube.Sorridente e socievole, Sespo si è concesso a selfie, foto e autografi per ben tre ore. Ai tanti giovani che lo seguono sui suoi canali social ha consigliato di coltivare le proprie passioni prendendosi cura di se stessi, senza dare troppo peso ai giudizi della gente. Creare e coltivare gruppi di amici e dedicare tempo alla famiglia, sono, per Edoardo Esposito (nome di battesimo di Sespo), gli ingredienti per stare davvero bene.Gli ospiti de La Reggia Designer Outlet hanno incontrato il loro idolo e hanno avuto l’occasione di scoprire l’evoluzione dell’orologio digitale, I AM, di cui Sespo è testimonial, tornando a casa con il “must have” per vintage lovers e social addicted.Dopo il grande successo di “I AM Sespo”, progetto ideato e realizzato da Diffusione Orologi, in collaborazione con 2MuchTV, La Reggia Designer Outlet si prepara ad accogliere il Fashion Festival. Domenica 14 aprile, con apertura straordinaria dalle 9 alle 21, il Centro McArthurGlen di Marcianise (CE), propone una giornata piena di soprese, anche per i più piccini, e una bella opportunità per rinnovare il guardaroba primaverile, con sconti -70% sul prezzo outlet. A guidare gli ospiti alla ricerca di capi e accessori must have saranno gli influencer Marika Ferrarelli e Antonio Moriconi.