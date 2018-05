A Napoli arriva la sfogliatella da Guinness dei primati: 75 chili di dolcezza in piazza

Venerdì 18 Maggio 2018, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 17:56

Venti chili di semola, trenta chili di ricotta, venti di zucchero, sei di arance candite: sono gli ingredienti della sfogliatella più grande del mondo. 75 chili di dolcezza racchiusi da una sfoglia gigante che il prossimo 25 maggiosarà infornata davanti agli occhi di tutti i presenti in una grande festa di piazza.A Piazza Garibaldi, crocevia di turisti e curiosi, a partire dalle 15.00 e fino alle 18:00un grande forno costruito per l’occasione ospiterà la cottura della sfogliatella più grande del mondo voluta da Antonio Ferrieri, patron di Cuori di sfogliatella, che del dolce più rappresentativo della città di Napoli ha fatto il core business della sua impresa.Negli anni Settanta è stato il primo a immaginare che quello scrigno tanto caro ai napoletani avrebbe potuto ospitare i più svariati gusti, rivoluzionandolo con un ripieno salato. Oggi Antonio Ferrieri regala alla sua città una grande festa dedicata alla sfogliatella con una madrina d’eccezione, la conduttrice Roberta Capua che farà rivivere ai presenti la storia del dolce, con aneddoti e rappresentazioni teatrali in costume.“Non è la prima volta che porto in piazza la sfogliatella, ma era da molto tempo che immaginavo di realizzarne una così grande.” Prosegue Antonio Ferrieri: “La sfogliatella è il mio chiodo fisso: dopo le versioni salate, i brevetti per Vesuviella e Borbonica e il cono gelato, realizzarne una da Guinness e condividere con i napoletani questo momento di festa è un sogno che si avvera.”