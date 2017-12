A Napoli la tombola storica rievocazione a Palazzo Venezia

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 18:06

Facciamo un salto indietro nel tempo e precisamente nel 1734, quando Carlo III di Borbone per contrastare il gioco d’azzardo e ricavare introiti da tali attività, decise di legalizzare la tombola. Da allora il divertente passatempo, adorato da grandi e piccini, è diventato il tradizionale gioco del Natale. In occasione delle festività il 6 gennaio a Palazzo Venezia (via Benedetto Croce 19) il sipario si alzerà sulla Tombola Storica, il gioco spettacolo organizzato da Davide Brandi dell’associazione I Lazzari (ore 18).Basata su testi classici, tra poesie, villanelle e canzoni dal 200 all’800 la tombola sarà rigorosamente in lingua napoletana mentre la partecipazione di figuranti (nel cast Angelantonio Aversana ‘o tumbularo e ggiullare ‘e cort, Davide Brandi ‘o notaro, Francesca Flamini – ‘a reggina, Giovanni Esposito ‘o rre, Cinzia Fragasso ‘a dama ‘e corte) renderà ancora più vividi i fasti di corte dell’era Borbonica.Movimentata, allegra. Un tuffo nel passato, di sicuro, scoprendo i significati attribuiti ad ogni numero nel Regno delle Due Sicilie e sicuramente diversi dalla versione moderna del gioco natalizio.