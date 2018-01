A Napoli quest'anno la Befana arriva in bicicletta

Venerdì 5 Gennaio 2018, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dismessa la scopa, la Befana quest’anno si presenta disinvoltamente in bicicletta.Scopo del suo viaggio attraverso la città sarà comunque quello tradizionale di distribuire dolci ai bambini, ma non si limiterà a questo. Distribuirà infatti anche un suggerimento, una consapevolezza, un esempio: l’uso della bici come privilegiato mezzo di trasporto – più sano per sé, meno inquinante per il mondo.Innanzitutto, l’appuntamento di questa “Ciclobefana 2018” (volendo, c’è l’evento Fb per ricevere maggiori dettagli): ci si vede questo sabato dell’Epifania (il 6 gennaio, alle 11) a piazza Fuga, per muovere da lì (alle 11.30) tutti insieme, e terminare la passeggiata al centro.L’iniziativa è una Critical Mass, che in verità si ripete quasi ogni primo sabato del mese e questo gennaio coincide favorevolmente con il giorno della Befana; ma forse non tutti sanno cos’è. Storicamente, si può far riferimento al 1992 e a San Francisco, dove ebbe luogo la prima; in pratica, la Critical Mass è un raduno (più e meno) spontaneo, e dalla organizzazione non rigida, di ciclisti. L’obiettivo è essere così tanti da invadere le strade cittadine, da riempire le corsie in modo da bloccare il traffico delle auto – insomma, una dimostrazione pratica, più che una manifestazione in senso classico.E veniamo però a quella che ci riguarda, alla "Ciclobefana" che attende i napoletani: lo slogan della (non) organizzazione è “Più bici più amici. Più bici più baci. Più bici più felici. Più bici più piaci” – sperando sia vero, nel frattempo si può trascorrere una mattinata all’aria aperta, facendo del sano moto e divertendosi. Peraltro, chi ne avrà voglia e piglio, potrà travestirsi da Befana o Befano, e – lungo il lento percorso – regalare ai bambini che si incontreranno caramelle e carbone.