A Sonia Bergamasco il premio «Segreti d’autore»

Sarà Sonia Bergamasco la protagonista assoluta della serata di domani a “Segreti d’Autore”, la rassegna teatrale ideata da Ruggero Cappuccio e affidata alla direzione artistica di Nadia Baldi.



All’attrice e regista milanese, nota al grande pubblico televisivo per la sua interpretazione di Livia, fidanzata storica del commissario Montalbano nell’omonima serie, verrà conferito il Premio “Segreti d’Autore 2020”, opera del Maestro Mimmo Paladino.



La consegna del prestigioso riconoscimento verrà preceduta alle 21.30 nella splendida cornice di Palazzo Coppola a Valle/Sessa Cilento (Salerno) da un dialogo tra la Bergamasco e Ruggero Cappuccio per riflettere insieme sulle multiformi sfaccettature dell’essere artista.



“Quello che indago da sempre nel mio lavoro - dichiara l’attrice - è il dialogo possibile tra musica, cinema e teatro. Niente di nuovo, eppure la declinazione dei modi sulla scena è infinita”.



Un talento poliedrico, dunque - è anche regista, musicista e poetessa – che aggiunge il Premio “Segreti d’Autore” a una già ricca bacheca. Ricordiamo, tra gli altri, il Nastro d’Argento 2004 come migliore attrice protagonista per “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana e nel 2014 il premio teatrale intitolato al genio interpretativo di Eleonora Duse.



A teatro la Bergamasco ha lavorato con Thomas Ostermeier, Theodoros Terzopoulos, Carmelo Bene e Giorgio Strehler, mentre al cinema e in televisione è stata diretta anche da Liliana Cavani, Bernardo e Giuseppe Bertolucci, Riccardo Milani e Roberta Torre. © RIPRODUZIONE RISERVATA