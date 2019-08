A Villa Domi lo Smile Party contro le «baby gang»

Giovedì 1 Agosto 2019, 16:19 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Successo annunciato e replicato per la quarta edizione dello Smile Party, l'evento di beneficenza ospitato da Villa Domi ed organizzato per raccogliere fondi per la realizzazione e la distribuzione di uno short movie che da settembre girerà, oltre che nei maggiori festival, in tutte le scuole per sensibilizzare i giovani contro il dilagante fenomeno violento delle baby gang: obiettivo raggiunto con oltre 300 donazioni a partire da quella della ICC SpA, che ha sostenuto la serata.Il corto, scritto e diretto dal regista Enzo Acri ed interpretato dalla giovanissima attrice Anna De Angelis è stato infattii volutamente girato con giovani ragazzi non professionisti, che hanno così interpretato spontaneamente la cruda realtà che vivono gli adolescenti in alcuni contesti.Allo Smile Party, organizzato dallo stesso Acri insieme a Daniela Sabella, ideatrice dell’evento, e la presidente dell’associazione La forza delle Donne Elisa Russo, in collaborazione con Angelo Marciano e Diego De Fusco, hanno aderito anche Antonio Beneduce, Marco Esposito, Domenico Farinaro, Gerardo Gatta, Angelo Russo, Antonio Conte, Vincenzo Oliva e tanti altri tra cui anche Massimo Lucidi e Franco Capasso.Durante la serata, raccontata dalle telecamere della trasmissione televisiva Real Time, è stato proiettato il backstage del corto, girato e montato da Antonio Rosolino.Allo Smile Party del resto hanno preso parte anche tanti rappresentanti del mondo delle imprese associate al circuito Fidespay, il network di aziende che si scambiano beni e servizi promuovendo la sinergia come opportunità per fare sistema.