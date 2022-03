«Abbusivi»: in tv il nuovo show satirico di Ciro Villano al via dal 4 marzo

Al via dal 4 marzo «Abbusivi» (sì, proprio con due B) il nuovo show comico prodotto da Televomero e Gt Channel e ideato dall’autore e attore Ciro Villano insieme al produttore e imprenditore Tony Florio. La trasmissione sarà in onda tutti i venerdì alle ore 23.30 con diverse repliche settimanali.

«In un’epoca in cui tutti fanno a gara per avere l’ospite più importante o raccontare l’evento più drammatico – spiega la produzione - Abusivi rilancia la semplicità e l’energia della gente comune per regalare al pubblico un po’ di spensieratezza grazie alla atmosfera goliardica e di allegria che attraversa il programma». Padrone di casa dello show: il conduttore Ciro Villano, accompagnato dalla band 10Lab di Ludo Brusco. Sinossi Un gruppo di personaggi improvvisati occupa abusivamente lo studio televisivo di un altro programma per collegarsi (abusivamente) su Televomero e Gt Channel. A guidarli c’è Ciro Villano, intenzionato a voler fare uno show ben organizzato, mentre viene ostacolato dalla produzione che non gli consente di avere ospiti importanti e attrezzature e tecnici adeguati. Lui si adegua, promuovendo gente comune a esperti e opinionisti. L’arte di arrangiarsi permetterà agli Abbusivi di mettere in piedi uno show con una band musicale e una serie di rubriche, che faranno il verso alle grandi tv nazionali. Il programma diventa dunque una satira alla tv del dolore e degli scoop, alla tv dei quiz e dei fenomeni e dei vip riciclati, quella che rifiuta la semplicità della gente normale.

Ogni puntata ruoterà attorno ad un tema che verrà dibattuto con brevi intermezzi, in cui verrà dato titolo alla gente comune di esprimere i propri strampalati, ma sinceri, pareri sui fatti più importanti della attualità. Cast del programma: Gigi Della Porta (L’Apprendista Presentatore); Flavio Sly (Sapio Tuttis, Tuttologo); Antonio Pappacena (Assistente di studio); Sara Finizio (Opinionista multisex); Antonio Faiello (Opinionista di strada); Carlotta Savarese (Opinionista Sexy); Raffaele Pucci (Esperto dell’Istituto Superiore del Rione Sanità); Flavia De Vivo (la Supervalletta); Antonella Borraccia (la Cercamarito), Ciro Nardi e Patrizio Cacciatore (Concorrenti); Enzo Attanasio (Disturbatore telefonico); Domenico Quattroventi (figlio illegittimo di Pavarotti).