Abito da sera e sguardo ammaliante: Maylin Aguirre incanta la Costiera

Sabato 9 Giugno 2018, 20:16 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 20:16

SORRENTO - Non è passata inosservata. Non poteva essere altrimenti, d'altro canto, vista la sua bellezza latina e la sua crescente fama di modella e attrice. E così Maylin Aguirre ha catalizzato gli scatti dei fotografi e le attenzioni degli altri invitati al ricevimento nuziale organizzato in una villa sulle colline di Sorrento: immagini che la bella ragazza di origine cubana ha postato su Instagram facendo ben presto incetta di 'like'.Maylin non ha perso l'occasione per fare sfoggio della sua bellezza mozzafiato scegliendo, per il matrimonio di una coppia di amici, una mise appariscente e, nello stesso tempo, sensuale: abito da sera rosa, monospalla e con inserti gioiello, capace di mettere in risalto il generoso décolleté incorniciato dai lunghi capelli neri sciolti e dallo sguardo ammaliante. Così la modella di origine cubana si è lasciata fotografare sulla terrazza della villa, con Capri sullo sfondo, e poi a bordo piscina.Nota per il suo fascino e per aver interpretato una parte in "Amaro amore", film d'esordio del regista Francesco Henderson Pepe, la Aguirre diede scandalo nel corso dell'edizione 2015 del Roma Film Festival. In quell'occasione si presentò sul red carpet in un audace abito nero velato che spinse fotografi e commentatori a chiedersi se indossasse o meno l'intimo. Pochi giorni più tardi fu la stessa modella, ospite di numerose trasmissioni televisive e protagonista di spot pubblicitari, a svelare il mistero dichiarando di aver indossato "un tanga senza elastici e fianchetti" ideato proprio per quel particolare tipo di vestito.