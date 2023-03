Accademia della Moda IUAD, talk con Antonio Marras

L’Accademia della Moda IUAD ha ospitato nella sede di Napoli, Antonio Marras per un talk con i ragazzi del corso triennale di Moda.

Due ore in cui il designer si è raccontato attraverso il percorso che lo ha visto protagonista nel mondo della moda, nel design, nell’ arte, nella poesia, nella pittura e in molto altro ancora. Pezzi di vita vissuta pescando dalla memoria dei ricordi personali che lo hanno fatto scendere dall’olimpo degli artisti e toccare il cuore dei numerosi ragazzi che hanno ascoltato ogni singola parola assorti nel silenzio dell’Aula Magna della sede IUAD in Corso Arnaldo Lucci.

Ammalia Antonio Marras nel suo monologo magistralmente diretto sul palco da Pasquale Esposito Direttore Artistico IUAD e da Francesco Maffei Docente di antropologia e storia del costume, quando racconta il legame con la sua terra, la Sardegna e con Maria Lai che ha radici profonde. E’ stata proprio l’artista sarda la prima persona ad aver visto e sostenuto le opere di Antonio. Entrambi sono accomunati dalla capacità di ridare vita a scarti e frammenti, nuovi significati a oggetti dismessi. Sostiene, infatti, Marras: “La cosa che più mi appassiona e mi interessa è dar voce a degli elementi che apparentemente sono muti e forse colpiscono solo me, ma poi lavorandoci cerco di creare un linguaggio perché questa ispirazione diventi cosa reale e si traduca negli ‘oggetti’ che mostro…”.

Si commuove quando i ragazzi lo applaudono e a fatica riprende il racconto degli anni in Kenzo a Parigi, dell’Alta Moda a Roma, della sua curiosità intellettuale e per la sua ricerca sempre lontana dagli stereotipi della moda. Seguono alcuni emozionanti momenti di Q&A dal palco e dalla platea.

Una mattinata indimenticabile per gli studenti IUAD e per chi ha seguito l’incontro attraverso la piattaforma online dell'istituzione. Un’esperienza unica anche per Antonio Marras che mai fino ad oggi si era concesso ad una scuola di moda.