Acerra: inaugurata la nuova sede dell’Associazione Mario Monti The Dream Continues

Domenica 12 settembre, alle ore 19:15, si terrà il gran galà d’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione Mario Monti The Dream Continues, la compagnia artistica guidata dal maestro Alfonso Pannella che offre corsi di alta specializzazione in regia, canto e recitazione.

Una struttura polifunzionale di oltre cento metri quadri, sita in via Muro di Piombo 4. All’interno dell’hub artistico ben quattro sale per shooting, registrazione e recitazione, ideati e strutturati con l’obiettivo di valorizzare il talento artistico degli allievi della scuola.

Ciascuno dei quattro studi è dedicato a una particolare disciplina artistica e ogni studio è dedicato a grandi artisti; lo studio 1 è dedicato a Vittorio De Sica, lo studio 2 a Sophia Loren, lo studio 3 a Mario Monti, compianto artista di fama internazionale e nipote di Alfonso Pannella, e lo studio 4 a Carmine Puzone.

All’interno dell’istituto saranno organizzati shooting fotografici nonché corsi di regia e recitazione, lezioni di doppiaggio e dizione, workshop di mimo e sessioni di canto. Un percorso artistico che sarà delineato e sviluppato grazie all’esperienza di Alfonso Pannella, attore, regista e sceneggiatore che ha lavorato accanto ad artisti di fama nazionale del calibro di Franco Nero e Cristina Donadio e che ha preso parte ad alcuni format televisivi come “Tu Si Que Vales”.