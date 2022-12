Acerra, Pulcinella FilmFest: omaggio a Troisi, Enzo De Caro si commuove

Cala il sipario sulla settima edizione del Pulcinella film fest. !Cream” di Nora Lakos si è aggiudicato il premio per il miglior lungometraggio del Festival della Commedia dedicato alla maschera acerrana. Il Pulcinella FilmFest, presieduto da Gilda Di Nardo e ideato dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo e organizzato dalla “Casa del Cinema” con il sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri, si è concluso domenica sera con l’attore Enzo De Caro, che si è commosso durante la retrospettiva dedicata al compianto Massimo Troisi.

Sei giorni di proiezioni, masterclass e incontri con i protagonisti della commedia italiana come Enzo Decaro, Max Nardari, Alvaro Vitali, Antonella Stefanucci, Dario Bandiera e Christian Marazziti, il Cast di Mare Fuori che ha incontrato i giovani della città per un evento Off Comedy, Paolo Caiazzo e Daniela Poggi, madrina di questa edizione del Festival. E con la serata finale che ha visto sfilare sul red carpet le attrici Ludovica Nasti, Denise Capezza e Antonella Morea.



I riconoscimenti sono stati svelati durante la cerimonia di premiazione condotta da Stefania Sirignano in diretta dal Castello dei Conti di Acerra. Vladimir Sychev per “Welcome To The Family” di Vladimir Zinkevich, e Vica Kerekes per “Cream” di Nora Lakos sono risultati i migliori attori nella sezione lungometraggi. Doppia gioia per Vladimir Zinkevich che ha conseguito il premio anche per la miglior produzione, mentre per la miglior regia il riconoscimento è andato a Il Dániel Tiszeker per “Christmas Flame”.

Per la sezione cortometraggi vince “Il Barbiere Complottista” di Valerio Ferrara, miglior regia a Emanuele Vicorito per “Tre Volte Alla Settimana”, il premio miglior attore lo vince, invece, Matteo Cirillo per “Internet Sparito” di Matteo Cirillo, mentre quello di miglior attrice va a Elena Cotta per “Briciole” di Rebecca Marie Margot. In questa sezione, il premio per la miglior produzione se lo aggiudica Giovanni Grandoni per “When You Wish Upon A Star” di Domenico Modafferi. Questo verdetto di due giurie: quella dei lungometraggi presieduta dagli attori Alvaro Vitali e Antonella Stefanucci e dal docente dell’Università “Suor Orsola Benincasa”, Arturo Lando, insieme agli studenti del Liceo “De Liguori” e quella dedicata ai cortometraggi presieduta dal giornalista Ignazio Senatore, l’attore Gigi Savoia e il docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli Luigi Barletta, insieme agli studenti del II circolo didattico Don Peppe Diana di Acerra e dell’Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi di Torre Annunziata.

«La rassegna ha richiamato centinaia di giovani e studenti parlando la lingua della commedia, il genere che ci ha fatto grandi in tutto il mondo e che ha insegnato tanto talvolta con leggerezza e altre volte con impegno», commenta Nuzzo, direttore della Casa del Cinema. Tra le iniziative fuori concorso, l’omaggio a Massimo Troisi, realizzato in collaborazione con Rai Teche, e il cortometraggio “Incontro con Federico Fellini” di Giuseppe Alessio Nuzzo, con la voce narrante di Valerio Caprara, realizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia. A Monica Vitti è stata dedicata una mostra fotografica sui 50 primi piani presenti nei film che ha visto l’attrice protagonista.