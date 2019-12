Al Capri Wave il progetto #CUOREDINAPOLI, quando l'arte diventa agire nel territorio

Ultimo aggiornamento: 12:08

Il Capri Wave (Winter Arts Festival) entra nel vivo. Ieri mattina infatti si è tenuto un incontro tra i giovani artisti del Corso di Nuove Tecnologie per L’Arte dell' Accademia di Belle Arti di Napoli e gli studenti delle scuole superiori isolane, sul tema delle pratiche artistiche relazionali, della partecipazione e del coinvolgimento del territorio. A prendere parte all'incontro anche le associazioni giovanili, operatori dell'arte e commercianti.Nella sala conferenze del Centro Caprense Ignazio Cerio i giovani artisti dell'Accademia hanno presentato il progetto #CUOREDINAPOLI, un contenitore di significati eterogenei, strettamente connessi all’esperienza della relazione, una piattaforma di condivisione e di comunicazione che produce uno scambio di esperienze e di energie in grado di modificare l’animo e il sentire dei soggetti coinvolti. I giovani artisti hanno mostrato ai ragazzi delle scuole di Capri, con una serie di video e performance realizzate in varie aree di Napoli e della Campania, come la forza del segno, diffuso orizzontalmente e dal basso, abbia determinato che #CUOREDINAPOLI sia stato identificato nel tempo come vero e proprio city brand, in cui la città si riconosce nei contenuti e nell’immagine visiva. Lo spazio pubblico urbano, attraverso #CUOREDINAPOLI, diventa il luogo in cui realizzare una diffusa scultura antropologica relazionale, che si articola all’interno del percorso cittadino e che vive delle relazioni tra i vari soggetti che contribuiscono costantemente ad alimentarla.Commercianti, associazioni, artisti di strada, musicisti e abitanti dei diversi quartieri di Napoli si adoperano attivamente per realizzare la festa/opera evento conclusiva di un lungo processo artistico. A margine dell'incontro gli artisti dell'Accademia hanno valutato la possibilità di lanciare un progetto tagliato su misura per Capri, proprio per lavorare sul senso di comunità di appartenenza che si è perso in seguito ai cambiamenti del contesto commerciale, sociale, attraverso la collaborazione con scuole, associazioni e commercianti.La manifestazione Capri Wave è stata organizzata dalla Città di Capri (Assessorato al Turismo) in collaborazione con l’Associazione Culturale Gulliver, con la direzione artistica di Umberto Natalizio e Sara Aprea e con la collaborazione di Laura Trisorio, esperta d’arte contemporanea, gallerista e curatrice di ArteCinema, a cui è stata affidata la sezione del festival “Vetrine d’Artista”. Il titolo di questa prima edizione è “Arte, Ambiente e Territorio”, temi interpretati in chiave creativa e multidisciplinare, in un mix equilibrato di arti visive e performative, eventi musicali e dj-set, workshop, incontri, proiezioni e dibattiti diluiti in più sezioni specifiche che animeranno l'inverno isolano fino a metà gennaio.