Al Maschio Angioino tour tematici fino all'Epifania

Giovedì 28 Dicembre 2017, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aspettando Capodanno si va al Maschio Angioino per scoprire la fortezza di piazza Municipio e i nuovi ambienti riportati alla luce per mano di Timeline Napoli e IVI-Itinerari Video Interattivi. Fino a domenica 7 gennaio 2018 è possibile “stappare” la storia di Napoli all'interno del castello voluto da Carlo I d’Angiò per andare alla ricerca del Sacro Graal, discendendo il sottosuolo delCastelnuovo e scoprendo i nuovi spazi non sono sempre accessibili al pubblico. Partendo proprio da questo luogo e dalla sua millenaria storia, le associazioni culturali Timeline Napoli e IVI-Itinerari Video Interattivi rievocano gli eventi, i luoghi e i personaggi illustri del passato attraverso una serie di itinerari tematici.Da domani, e in tutti i giorni della settimana, sarà possibile scoprire altri volti del castello che ora possono tornare a nuova vita. Tra la "Fortezza del tempo" e "Archeologia sottosopra", l'associazione Timeline Napoli mostrerà al pubblico quella parte "abbandonata" all'incuria del tempo che è stata aperta all'esplorazione attraverso una passeggiata che regala la possibilità di visitare diversi ambienti, come l'antica cannoniera aragonese all'interno della Torre dell'Oroe la cisterna del '400, gli scavi archeologi, la terrazza panoramica, andando anche alla scoperta dei "falchi" (si parlerà infatti del "De arte venandi cum avibus", il trattato dell'imperatore Federico II di Svevia sull'attività venatoria). Per il tour più avventuroso, i visitatori saranno muniti di caschetto speleo con luce. Il percorso non è per nulla claustrofobico data la grandezza degli ambienti. La visita ha un costo di 15€per adulti, riduzione sul biglietto se si scelgono "due visite in una". Info e prenotazione obbligatoria al numero 3317451461.Dal venerdì alla domenica, si potrà conoscere Napoli anche assieme ai professionisti dell'associazione culturale IVI - Itinerari Video Interattivi, un gruppo di ricercatori, registi, cinofili e attori che mostrano scoperte e studi effettuati al Maschio Angioino attraverso forme conoscitive alternative. E' questo lavoro che ha dato vita alla prima visita video interattiva con lenti oled mai vista a Napoli: "Il segreto celato" è il nome del viaggio virtuale che racconta (e fa letteralmente vedere) la storia della preferita del Re, Lucrezia d'Alagno, e dei segreti nascosti nei secoli da chi è venuto dopo. Durante il percorso virtuale, tutti i visitatori indosseranno delle speciali lenti oled e interagiranno con la giovane donna che conquistò il cuore di Alfonso appena mise piede a Napoli. La bella Lucrezia, interpretata dall'attrice napoletana Annalisa Direttore in mise storica, condurrà virtualmente i suoi ospiti anche in quei luoghi ancora oggi inaccessibili, come ad esempio sulle due Torri del maniero. La visita del "Graal" apre nuovi scenari e percorsi guidati che partono da un protagonista indiscusso, ossia Alfonso d'Aragona: sarà possibile visitare la fortezza angiona, voluta da Carlo I d’Angiò nel 1279, conoscendo quelle pagine di storia che non vengono comunemente raccontate nei libri.